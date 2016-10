Bauarbeiten an der A 4

Auf der A4 wird es eng © Sven Ellger

Ab Dienstag bis zum 18. November wird es eng auf der Autobahn westlich von Dresden. Die Böschung an der A 4 zwischen dem Autobahndreieck Dresden-West und dem Rasthof „Dresdner Tor“ wird saniert. Die Arbeiten betreffen nur die von Dresden kommende und in Fahrtrichtung Eisenach führende Fahrbahn. Dafür wird die Standspur in Fahrtrichtung Eisenach auf rund 50 Metern für maximal drei Wochen gesperrt.

Die Sanierungsmaßnahmen können aufgrund der örtlichen Gegebenheiten nur von der Autobahn aus erfolgen, teilte das Autobahnamt mit. Die Kosten für dieses Teilbauvorhaben betragen voraussichtlich 67 000 Euro und werden vom Bund getragen. Die Arbeiten sind Bestandteil eines Arbeitspakets zur Beseitigung von Hochwasserschäden aus dem Jahr 2013. Dazu gehören auch die Instandsetzungen der Böschungen an den Autobahnen rund um Leipzig. Die aktuelle Maßnahme ist laut dem Amt der Abschluss der diesjährigen Böschungssanierungen. (SZ)

zur Startseite