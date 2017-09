Bauarbeiten an Burg Wehlen in Planung Stadt Wehlen will Fördermittel beantragen, um die maroden Pfeiler sanieren zu lassen. Damit sollen die Arbeiten auf der Burgruine richtig starten.

In stundenlanger Arbeit haben die Burgfreunde das Plateau hergerichtet. Fördermittel sollen jetzt helfen, die maroden Außenmauern zu reparieren. © Heiko Gottlöber

Die Burgfreunde in Stadt Wehlen haben in den vergangenen Monaten in Eigenregie die Burgruine auf Vordermann gebracht. Um größere Arbeiten anzugehen, beispielsweise die Sanierung der drei maroden Pfeiler, fehlte bisher das Geld. Die Stadt will deshalb Fördermittel über das Leader-Programm beantragen. Die entsprechende Planungsleistung für den Zuwendungsantrag soll in der kommenden Sitzung des Stadtrats am Dienstag, dem 26. September, vergeben werden. Um Fördermittel beantragen zu können, müssen die Maßnahmen, die an der Burg anstehen, zusammengetragen werden. In der Stadtratssitzung werden außerdem die geänderten Tourismusgebühren, Hochwasserbaumaßnahmen aus 2013 und der Spielplatz in Dorf Wehlen besprochen. Außerdem soll an der Grundschule bzw. am Hort ein Ballfangzaun errichtet werden. (SZ/nr)

Stadtrat, 26. September, 19 Uhr, Grundschule

