Bauarbeiten an Bahngleisen Auf der Strecke von Nossen nach Meißen wird am Wochenende gebaut. Deshalb kann es an beiden Tagen zu Lärmbelästigungen kommen.

© Symbolfoto/Klaus-Dieter Brühl

Die Nossen-Riesaer Eisenbahn-Compagnie (NRE) führt auf der Strecke von Nossen nach Meißen am Wochenende Gleisbauarbeiten durch. So wird am Sonntag, 13. November, im Bahnhof Nossen das Gleisbett überarbeitet. Am 12. und 13. November werden Arbeiten im Bereich des Bahnübergangs Triebischtalstraße in Roitzschen und am Sonntag im Bahnhof Deutschenbora Ausbesserungsarbeiten durchgeführt.

Die Arbeiter werden an beiden Tagen jeweils im Zeitraum von 7 bis 18 Uhr im Einsatz sein. Sie verwenden schienengebundene Gleisbautechnik (Stopfmaschinen), wodurch es vereinzelt zu Lärmbelästigungen kommen könnte. Die NRE bittet um Verständnis für die notwendigen Arbeiten und die damit verbundenen möglichen Unannehmlichkeiten. (SZ/mhe)

