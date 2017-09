Bauarbeiten an Anliegerstraße Die Straße Am Waldrand in Polenz wird asphaltiert. Es geht schon diese Woche los.

Eine Straße im Neustädter Ortsteil Polenz wird in den kommenden Wochen ausgebaut. Die Arbeiten an der Straße Am Waldrand beginnen in dieser Woche und sollen bis zum 6. Oktober abgeschlossen werden. Darüber informiert Bauamtsleiter Michael Schmidt. Die Anliegerstraße erhält eine Asphaltbefestigung. Um sie an die Cunnersdorfer Straße anzubinden, müssen die Arbeiter Borde setzen. Die Kosten dafür betragen rund 55 000 Euro. Den Zuschlag für die Bauarbeiten erhielt die Firma Strabag mit Sitz in Dippoldiswalde. Im östlichen Abschnitt des Weges wurden bereits im Jahr 2006 Borde gesetzt und die Fahrbahnentwässerung gebaut. (SZ/nr)

