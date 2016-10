Bauarbeiten am Zwinger gehen in die nächste Runde Für Anwohner wird es wieder weniger Parkplätze geben. Inzwischen gibt es aber eine großzügigere Ausweich-Regelung.

Nachdem die Stadt Pirna im September zwischen Badergasse und Steinplatz die Parkbuchten saniert hat, wird nun zwischen Dohnaischer Straße und Badergasse die Fahrbahn erneuert.



Die kurze Zeit der Park- und Fahrnormalität am Zwinger hat kommenden Montag ein Ende. Nachdem die Stadt Pirna im September zwischen Badergasse und Steinplatz die Parkbuchten saniert hat, wird nun zwischen Dohnaischer Straße und Badergasse die Fahrbahn erneuert.

Im Gegensatz zu den vorigen Bauarbeiten ist dafür eine Vollsperrung nötig, teilt das Rathaus mit. „Das Juni-Hochwasser 2013 hat die Fahrbahn stark angegriffen. Die durch Spannungsrisse geschädigten Fahrbahnbereiche werden abgefräst und eine neue Asphaltschicht aufgebracht“, erläutert Stadtsprecherin Jekaterina Nikitin. Die Bauarbeiter werden auch beschädigte Gehwegborde wechseln und die Rasengittersteine auf den Parkplätzen entfernen. Hier ist ebenfalls ein Asphaltbelag vorgesehen.

Die Bauarbeiten sollen bis Anfang November dauern, falls das Wetter mitspielt. Starke Nerven werden in dieser Zeit vor allem die Anwohner der Langen Straße brauchen. Denn damit man während der Bauarbeiten überhaupt mit dem Auto in die Altstadt und wieder hinaus kommt, muss die Lange Straße als Umleitung herhalten. Der Verkehr wird in beide Richtungen übers Pflaster holpern, weshalb auch sämtliche Parkplätze in dem betroffenen Abschnitt wegfallen. Die hatten sich die Anwohner gerade erst zurückerobert, nachdem auch in der Langen Straße einige Wochen die Bauarbeiter das Sagen hatten. Inzwischen ist die Lange Straße fertig saniert, lediglich einige Restarbeiten an den Gehwegen standen diese Woche noch an. Auch die Baustelle auf der Badergasse ist seit Anfang Oktober verschwunden, diese Gasse wird während der Arbeiten am Zwinger ebenfalls in beide Richtungen befahrbar sein.

Während des ersten Bauabschnitts der Zwinger-Sanierung hatte es unter den Altstadt-Bewohnern großen Ärger gegeben, da zeitweise 65 Parkplätze fehlten. Ganz so viele Stellflächen werden laut Stadt mit dem zweiten Abschnitt ab Montag insgesamt nicht wegfallen, trotzdem ist eine Entspannung der Parksituation erst einmal nicht in Sicht.

Um die teilweise chaotischen Zustände von Anfang September nicht erneut heraufzubeschwören, gestattet das Rathaus allen Inhabern von Altstadt-Anwohnerparkkarten, bis Ende des Jahres auch die kostenpflichtigen Parkplätze in der Innenstadt zu nutzen – und zwar nicht nur in den Nachtstunden, sondern ganztägig. Die Anwohner können somit auch auf die Parkplätze in der Breiten Straße, der Bahnhofstraße, am Dohnaischen Platz, in der Grohmannstraße, der Garten-, Kloster- und Siegfried-Rädel-Straße sowie auf den Elbeparkplatz ausweichen. Eine ähnliche Regelung galt in den Vorjahren nur während des Weihnachtsmarktes.

