Bauarbeiten am Toom-Baumarkt In dem Anbau an der Ecke Schachtstraße/Hüttenstraße in Freital entsteht eine Cafeteria.

Der Toom-Baumarkt an der Ecke Schachtstraße/ Hüttenstraße in Freital wird in den kommenden Wochen ein Stück größer. Wie der Geschäftsführer des Baumarktes, Mirko Lessing, mitteilt, entsteht neben dem Eingang ein Anbau. Die Arbeiten haben Ende Februar begonnen und sollen im Juni abgeschlossen sein. Die Freitaler Bäckerei Laube, die eine Filiale im Baumarkt betreibt, will diese erweitern und den Anbau für eine Cafeteria nutzen. Nach Angaben von Lessing wird es bis zum Ende der Bauarbeiten ein paar Einschränkungen für die Kunden der Bäckerei-Filiale geben. Unter anderem seien die Sitzmöglichkeiten eingeschränkt und es sei mit Lärm zu rechnen. Die Bäckerei Laube war erst im vergangenen Jahr in den Baumarkt gezogen. Zuvor war dort Unser Bäcker aus Klipphausen ansässig. (SZ/win)

