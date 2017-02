Bauarbeiten am Neumarkt gehen weiter Der Winter trägt Schuld: Die derzeit laufenden Bauarbeiten auf dem Neumarkt in Freital dauern länger als geplant.

Die Bauarbeiten am Neumarkt werden sich länger hinziehen als geplant. © Karl-Ludwig Oberthuer

Wegen des ungewöhnlich langen Winters muss die Stadt Freital bei den derzeit laufenden Bauarbeiten auf dem Neumarkt umplanen. Der Umbau des Platzes hatte im Dezember 2016 begonnen und sollte eigentlich am 24. Mai 2017 abgeschlossen sein. Wie Rathaussprecher Matthias Weigel mitteilt, sei dabei eine Winterpause von vier Wochen einkalkuliert gewesen. Dieser Zeitraum wurde wegen des Schnees und der Minustemperaturen aber überschritten. Nun müsse ein neuer Bauzeitplan aufgestellt werden. Wann die Arbeiten beendet werden können, ist noch offen.

Das Rathaus geht davon aus, dass auf der Baustelle ab Montag wieder gearbeitet werden kann. Neue Bänke und drei große Beete sind geplant. Den Standplatz für die Weihnachtspyramide und den Weihnachtsbaum will die Stadt umgestalten. Der Springbrunnen bleibt erhalten und wird repariert. Zwischen Vorplatz und Parkplatz soll ein langgestrecktes Pflanzbeet mit sieben Säulenkirschen als Abgrenzung dienen. An der linken Seite deutet künftig eine Baumreihe die Grenzen des Neumarkts an. Das Vorhaben kostet rund 328 000 Euro. (SZ/win)

zur Startseite