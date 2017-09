Bauarbeiten am Kreisel beginnen Am 25. September soll es am Gewerbegebiet in Ottendorf-Okrilla mit dem Bau losgehen.

An der Einfahrt zum Gewerbegebiet soll der Kreisel entstehen. © Thorsten Eckert

An der Einfahrt zum Ottendorfer Gewerbegebiet – aus Richtung Seifersdorf kommend – soll künftig ein Schnellrestaurant mit Tankstelle entstehen. Um eine sichere Zufahrt zu gewährleisten, lässt der private Erschließungsträger, die Gewerbepark Grünberg GmbH, einen Kreisverkehr bauen. Die Bauleistungen wurden nun Anfang September vergeben, am Montag, dem 25. September, sollen die Bauarbeiten starten. Diese erstrecken sich nach aktuellen Planungen auf sechs Monate. Während der Bauzeit kann der Verkehr von der Radeberger Straße und der Schutterwälder Straße überwiegend an der Baustelle vorbeigeführt werden, sodass nur kurzzeitige Sperrungen von Nöten sind. Das teilte Ottendorfs Bauamtsleiter Andreas Jäpel mit. Eventuelle Sperrungen werden rechtzeitig bekannt gegeben. (ste)

zur Startseite