Bauarbeiten Am Gottesacker Am Gottesacker wurde ein Graben ausgehoben. Beginnt jetzt der Bau des neuen Radweges?

Am Gottesacker wurde ein Graben ausgehoben. © privat

Ein richtiger Graben tut sich Am Gottesacker auf. Ein Bagger hat ihn ausgehoben, die Erdhaufen türmen sich daneben. Der Bereich ist mit Warnbaken abgesperrt. Am Rand liegen zerbrochene Asphaltschollen. Beginnt hier bereits der Bau des neuen Radweges? Die Stadt hatte angekündigt, dass die Fahrradroute in diesem Jahr für 290 000 Euro entstehen soll. Doch die jetzigen Bauarbeiten haben damit, noch nichts zu tun, sagt Stadtsprecherin Ute Leder. Am Gottesacker wird derzeit die Trinkwasserleitung ausgetauscht, weil die alte marode war. Die Arbeiten sollen noch bis zum 7. Juli dauern. (SZ/nis)

