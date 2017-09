Bauarbeiten am Fuße des Festungsbergs In Königstein wird ein Steinschlagzaun errichtet. Der Verkehr kann dann nur eingeschränkt fließen.

Am Montag beginnen die Arbeiten. © dpa

Ab Montag, 18. September, wird die Bundesstraße B 172 unterhalb des Festungshangs bis kurz vorm Ortseingang Königstein stückweise halbseitig gesperrt. Grund sind die Bauarbeiten für den Steinschlagzaun parallel zur Bundesstraße. Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) bereits mitteilte, wird der Zaun 770 Meter lang. Die Arbeiten und damit auch die halbseitige Sperrung der Straße erfolgt in Abschnitten von etwa 200 Metern. Der Verkehr wird an einer Ampel an der Baustelle vorbeigeführt. Das Lasuv hat sich für den Steinschlagzaun entschieden, um Autofahrer, Fahrradfahrer und Fußgänger künftig vor möglichen Steinschlägen zu schützen. (SZ/kk)

