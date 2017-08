Bauarbeiten am Elbkai werden leiser Bisher war die Baustelle in Bad Schandau kaum zu überhören. Ab jetzt wird es deutlich ruhiger.

Diese Woche werden auf der Baustelle am Elbkai in Bad Schandau die letzten Bohrpfähle gesetzt. Das könnte noch mal laut werden. Die dann noch ausstehenden Bauarbeiten würden leiser werden, heißt es aus der Stadtverwaltung. Demnächst werden die Kopfbalken gesetzt und dann wird die Baustraße aus dem Wasser entfernt. Danach gibt es weitere Arbeiten, die aber nur noch von Land aus getätigt werden. Für mehr als zwei Millionen Euro lässt die Stadt den Elbkai sanieren. Die Arbeiten dauern auch noch 2018 an. (SZ/gk)

