Bauarbeiten am Dorfbach geplant In Blankenstein sollen Hochwasserschäden beseitigt werden.

Die Stadt Wilsdruff wird demnächst am Dorfbach in Blankenstein bauen. Dort hatte das Hochwasser im Juni 2013 Schäden hinterlassen. Geplant sind Instandsetzungsarbeiten, wie das Entfernen von Anspülungen und das Befestigen der Uferböschung. Der Technische Ausschuss wird in seiner Sitzung am Mittwoch, den 12. April, dafür die Bauleistungen vergeben. Zudem wird sich das Gremium mit dem Antrag für ein Bauprojekt am Gezinge in Wilsdruff befassen. Dort soll ein Stadthaus mit sieben Wohnungen und ein Mehrfamilienhaus mit drei Wohnungen entstehen, dazu Pkw-Stellplätze und Nebenanlagen. Die Sitzung findet im Rathaus am Markt statt und beginnt 19 Uhr. (hey)

