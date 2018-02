Bauantrag für neuen Netto-Einkaufsmarkt

Ende 2015 erfolgte die Schließung des Penny-Marktes an der Dresdener Straße in Bernsdorf. Die Umsatzziele wurden nicht mehr erreicht, hieß es seinerzeit zur Begründung. Nun rückt der Bau eines neuen Einkaufsmarktes in der Nachbarschaft immer näher. Der Technische Ausschuss des Bernsdorfer Stadtrates hat dem Bauantrag zur Errichtung eines Netto-Marktes das gemeindliche Einvernehmen erteilt. Sollte auch das Landratsamt Bautzen als Genehmigungsbehörde keine Einwände haben, kann mit dem Bau begonnen werden.

Der neue Markt soll auf der Freifläche an der Dresdener Straße zwischen dem Aluform-Werksgelände und der Straße Am Langen Holz errichtet werden. Mit einer Verkaufsfläche von knapp 1 200 Quadratmetern wird er größer als der vorhandene Netto-Markt an der Hoyerswerdaer Straße/Ecke Wittichenauer Straße. Dass der alte Netto mit der Eröffnung des neuen Netto geschlossen wird, davon ist auszugehen. Wie es anschließend mit dem alten Gebäude weitergehen soll, darüber lässt sich momentan noch nichts sagen. Für den ehemaligen Penny-Markt hat sich zwei Jahre nach der Schließung ein neuer Nutzer gefunden. Am 5. März soll eine Filiale des Sonderposten-Händlers Wreesmann öffnen. (rgr)

zur Startseite