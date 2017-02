Bauantrag für Bahnhof Potschappel Damit die Sanierungsarbeiten richtig starten können, ist die Stadt auf die Zustimmung einer Bundesbehörde angewiesen.

Mit der Entrümpelung und dem Einrichten der Baustelle haben die Bauarbeiten am Bahnhof Potschappel begonnen (die SZ berichtete). Bis die Sanierung des Denkmals so richtig beginnen kann, wird aber wohl noch ein wenig Zeit vergehen. Wie die Freitaler Stadtverwaltung mitteilt, soll in dieser Woche der Bauantrag beim Eisenbahnbundesamt eingereicht werden. Die Bundesbehörde mit Sitz in Bonn ist zuständig, weil das Haus Teil der Eisenbahninfrastruktur ist. Erst wenn die Genehmigung des Amtes vorliegt, kann der Umbau des Bahnhofs beginnen. Die Entrümpelung und das Einrichten der Baustelle sind auch ohne Baugenehmigung möglich.

Freital plant, das Haus, das nicht mehr für den Bahnverkehr gebraucht wird, auf Vordermann zu bringen und dort ein Verwaltungszentrum einzurichten. Da im Rathaus die Raumkapazitäten ausgeschöpft sind, will die Stadt auf drei Etagen barrierefreie Räume für Fraktionen und die Verwaltung schaffen – vor allem, wo es Publikumsverkehr gibt. Auch eine Stadtinformation oder ein Bürgerbüro sind geplant. Die Bauarbeiten müssen schnell beginnen, weil die Wände des Bahnhofs feucht sind und trockengelegt werden müssen.

Die Stadt hat das denkmalgeschützte Gebäude 2014 für 110 000 Euro gekauft. Zuvor hatte die Deutsche Bahn 2007 den Potschappeler Bahnhof und weitere Gebäude an einen luxemburgischen Fonds verkauft. Die Sanierungsarbeiten sind für die Jahre 2017 und 2018 geplant. Einen genaueren Zeitplan kann die Stadt erst nennen, wenn die Genehmigung des Eisenbahnbundesamtes vorliegt.

