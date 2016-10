Bauamtsleiter in Sicht

Heidenau hat offensichtlich mehr Glück bei seiner Amtsleitersuche als Bad Gottleuba-Berggießhübel. Lange gedauert hat es aber auch in Heidenau, einen passenden Bewerber für das Bauamt zu finden. Im Oktober werde dem Stadtrat ein Vorschlag zur Besetzung gemacht, sagt Bürgermeister Jürgen Opitz (CDU). Es ist davon auszugehen, dass dem zugestimmt wird, ohne dass der Entscheidung vorgegriffen werde.

Bei der ersten Runde interessierten sich fünf Leute für den Posten im Heidenauer Rathaus, einige auch von außerhalb Sachsens. Opitz verlängerte die Ausschreibung, weil er eine größere Auswahl wollte. Wie viele Bewerber es schließlich gab, will er vorerst noch nicht sagen. Anders als bei der Beigeordnetenwahl vor über dreieinhalb Jahren – einer Beamtenstelle – werden Namen nicht öffentlich genannt.

Wann der oder die Neue seine Arbeit in Heidenau beginnt, ist offen. Opitz will das verständlicherweise „frühestmöglich.“ Das kann aber durchaus Januar werden. Dann war Heidenau ein halbes Jahr ohne Bauamtsleiter, was vor allem für die Beigeordneten Mehrarbeit bedeutete. Der vorherige Bauamtsleiter war nur sechs Monate geblieben, sein Vorgänger drei Jahre. Gottleuba hat nach einer erfolglosen Suche eines neuen Kämmerers eine andere Lösung: Der Kurort verzichtet auf die Stelle. (SZ/sab)

