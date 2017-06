Bauamt gibt Teilstrecke auf der B6 frei Zwei Tage herrschte Verkehrs-Wirrwarr beim Straßenbau rund um Reichenbach. Das soll nun besser werden.

Eigentlich sollen die Umleitungsstrecke Kreisstraße Königshain nur Pkw nutzen. Das klappt aber momentan nicht. Auch ein Lkw-Fahrverbot ist weder in Königshain noch ab Reichenbach ausgeschildert. Es wird also eng auf der Straße. © Constanze Junghanß

So viele Autos und Laster hat die Straße zwischen Reichenbach und Königshain schon lange nicht mehr gesehen. Während der etwa fünfminütigen Fahrt auf dieser Kreisstraße von Schloss Königshain bis Ortseingang Reichenbach rollen allein auf der Gegenfahrbahn sechs Lkw und 42 Pkw sowie einige Kleintransporter. Es ist mitten am Vormittag und damit noch überhaupt keine Hauptverkehrszeit. Der Straßenabschnitt wurde auf einer Länge von 1,3 Kilometern neu gebaut vom Landkreis und ist seit Mittwoch wieder offen. Es wird eng auf der schmalen Straße. Ab und an quietschen Bremsen. Ohne beinahe in den Graben zu fahren oder das Glück, eine der wenigen Ausweichstellen zu nutzen, kann mit den Brummis beinahe auf Tuchfühlung gegangen werden.

So war das nicht gedacht, seit die Straße als Umleitung für die gesperrte B6 bei Reichenbach gilt. Lkw sollen eigentlich die Umleitungsstrecke über Kunnerwitz weiter nutzen. Das hat sich wahrscheinlich noch nicht richtig herum gesprochen. Zumal auch kein explizites Fahrverbot für die Lkw an der Kreisstraße Königshain ausgeschildert ist. Aber das sei Sache der örtlichen Verkehrsbehörden, nicht des Landesstraßenbauamtes (Lasuv), versichert deren Sprecherin Isabel Siebert. Es wird wohl auch nicht kommen, statt dessen nur die Empfehlung für die Lastwagen, über die Südroute der S111 nach Görlitz zu fahren. „Unbeschränkt gewidmete Straßen“, sagt Frau Siebert daher auch, „stehen allen Verkehrsteilnehmern frei zur Verfügung, auch wenn wir eine andere Route extra als Lkw-Umleitung kennzeichnen“.

Mit der Ausschilderung der Umleitungsstrecke aufgrund der weiteren Sanierung der B6 sah es gestern noch verwirrend aus. So zeigten vor den Kreuzungsüberquerungen Richtung Mengelsdorf und Niesky immer noch Sackgassenschilder an, dass es da nicht lang gehen würde. Einheimische wissen: Es ist wieder offen und die Kreuzungen werden befahren. Nicht-Einheimische drehen Ehrenrunden durch die Stadt Reichenbach. Ein Bautzener Lkw beispielsweise überlegt zwischen dem kleinen Fichtnerweg und der Christian-Gottlieb-Käuffer-Straße, in welche Richtung er nun fahren soll. Oder der weiße Pkw aus Anhalt-Bitterfeld – wie das Kennzeichen verrät. Erst versucht der Fahrer, Richtung Mengelsdorf abzubiegen. Doch dort steht immer noch fälschlicherweise, die Strecke wäre dicht. Ein zweiter Versuch auf die Straße nach Königshain folgt. Aber da ist die B6 immer noch in beide Richtungen – Görlitz und Löbau – gesperrt.

Das aber soll spätestens ab heute Morgen der Vergangenheit angehören. Wie Lasuv-Sprecherin Isabel Siebert versichert, würde das fertige Teilstück der B6 rund um Reichenbach dann freigegeben und auch die Sackgassenschilder an den Kreuzungen nun abgebaut sein. Ursprünglich war das bereits für Mittwochnachmittag angekündigt worden, doch hatten sich die Umbauarbeiten an der Ausschilderung verzögert.

Ab heute Morgen soll auch die Sperrung der B6 ab Oberreichenbach klar ausgeschildert sein. Weil Sperrbaken gestern noch fehlten, versuchte mancher Fahrzeugführer, ob nicht doch ein Durchkommen möglich wäre. Das funktioniert allerdings nicht wirklich. Ausnahmen bilden erstaunlicherweise immer mal wieder Busse, die auf dem frisch gefrästem und huckeligem Belag von Markersdorf aus kommend nach Reichenbach einfahren. Das ist aber teilweise so gewollt, weil der Schulbus eine Ersatzhaltestelle im Bereich des ehemaligen Motels nachmittags anfährt. Vormittags hält er nördlich der Kreuzung B6/Straße nach Königshain.

Auf der Kreisstraße nach Königshain verzweifelt derweil eine ältere Dame mit ihrem Fahrzeug mit Görlitzer Nummernschild. Und bleibt an der Seite einfach stehen. Wo sie nun gelandet ist, scheint ihr noch etwas schleierhaft zu sein. Nachfolgende Autos überholen langsam. Denn übersichtlich ist die Stelle kurz hinter dem Mengelsdorfer Ortsteil Feldhäuser nicht. Die sie überholende Kolonne rollt weiter und lässt das stehen gebliebene Auto hinter sich. Manche, die sich vor Ort gut auskennen, nutzen nun einen inoffiziellen Schleichweg. Der führt nach Gersdorf und ist für die Landwirtschaft gedacht – und so beschildert. Die Landwirtschaftsstraße ist keine Umleitungsstrecke, dazu an einigen Stellen unübersichtlich und schmal. Entgegen kommendem Verkehr kann nur in Haltebuchten ausgewichen werden. Zwei Fahrzeuge passen sonst nicht aneinander vorbei. Doch das stört viele nicht.

zur Startseite