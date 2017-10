Bauampel regelt Verkehr an der Zehistaer Straße Die Stadtwerke Pirna bauen ab Dienstag am Abwasserkanal. Eine Bushaltestelle wird verlegt.

© Symbolbild: Kristin Richter

Engpass an der Zehistaer Straße: Die Stadtwerke Pirna bauen vom 17. Oktober bis 1. November am Abwasserkanal an der Zehistaer Straße in Höhe des Penny-Marktes. Aufgrund der geplanten Südumfahrung muss der bestehende Schmutzwasserkanal umverlegt und an den vorhandenen Kanalbestand in der Fahrbahn der Zehistaer Straße angebunden werden. Während der Arbeiten wird der Fahrzeugverkehr auf der Trasse in Höhe des Supermarktes mithilfe einer Ampel geregelt. Der Penny-Markt bleibt laut der Stadtwerke trotz der Ampel erreichbar, es muss allerdings vorübergehend eine Behelfszufahrt errichtet werden. Die Kanalbauarbeiten erstrecken sich auch auf den Fußweg auf der Seite des Discounters. Die Fußgänger werden daher in dieser Zeit über den Parkplatz des Supermarktes geleitet. Die bestehende der Bushaltestelle vor der MAN-Niederlassung wird in stadtauswärtiger Richtung vor das Baufeld verlegt. Die Stadtwerke haben die Firma Bistra Bau mit den Arbeiten beauftragt. (SZ/mö)

