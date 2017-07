Bau zwischen Schießplatz und Felsen Die Straßenbaustelle Kottenleite ist die bisher komplizierteste in Radebeul. Wie es dennoch zügig am Berg vorangeht.

Kaum Platz zwischen den Häusern an der Kottenleite und den Felswänden gegenüber. Hier müssen die Männer der Lauber GmbH den neuen Kanal verlegen – vorher aber die Verbauwände einsetzen.

In der Kanalgrube – die Rohre für Regenwasser und für Mischwasser.

An der Oberen Johannisbergstraße war mal ein Schießplatz der GST. Die Reste werden jetzt abgebrochen für ein Regenwasserbecken.

So eine Steinfräse haben die Bauarbeiter parat, um im felsigen Gelände Platz für den Kanal zu schaffen.

So fit wie an der steilen Kottenleite im Westen der Stadt mussten Bauarbeiter auf einer Radebeuler Straßenbaustelle lange nicht sein. Die Männer von der Coswiger Firma Heinrich Lauber haben offenbar alles im Griff. Das beginnt schon unterhalb der Mittleren Bergstraße.

In den letzten Jahren haben die Straße und deren Anwohner richtig gelitten – vor allem, wenn die Sturzregen vom Kanal und der Drainage unter der Straße nicht mehr aufgenommen werden konnten und zu Tal brachen. Mitunter wurden davon die Keller und sogar die Straßenbahnhaltestelle vor Wackerbarth überflutet.

Damit das künftig nicht mehr passiert, reißen die Männer derzeit einen ehemaligen Schießplatz an der Oberen Johannisbergstraße ab, um dort ein Regenrückhaltebecken anzulegen. Im ersten Halbjahr 2018 soll das gebaut und die Flächen drumherum zu einer Streuobstwiese rekultiviert werden.

Ansonsten haben die Lauber-Mitarbeiter ziemlich straff mit dem Einbau der verschiedenen Kanäle und Leitungen zu tun. Schwierig ist das vor allem deshalb, weil nicht nur wenig Platz neben den Häusern auf der Westseite ist, sondern auch, weil die Ostseite felsig ist und diese Steinstruktur bis dicht unter die Asphaltoberfläche reicht. Wie schnell vor allem im mittleren Abschnitt der Straße der Vortrieb in die Tiefe möglich sein wird, bleibt deshalb noch abzuwarten. Für alle Fälle liegt schon eine gewaltige Steinfräse bereit.

Im April war der Baustart für die Bauabschnitte Mittlere Bergstraße bis Kottenleite Nummer 11 und An den Brunnen bis Ringstraße. Also ganz unten und ganz oben. Die Trinkwasserleitung für die Anwohner ist neu verlegt, Versorgungsleitungen wurden umverlegt. Damit ist Platz für den Kanalbau in der Straßenmitte, für den Regenwasser- und den Schmutzwasserkanal. Die vorhandenen alten Entwässerungseinrichtungen wie Kanäle und Rinnen sollen vorerst so weit wie möglich funktionsfähig erhalten werden, um das anfallende Regenwasser weiterhin kontrolliert ableiten zu können, sagt Ronald Ramisch, der als Koordinator die Baustelle für die Stadt betreut.

Wenn die Kanäle drin sind, beginnt das Neuverlegen der Leitungen für Energieversorgung, öffentliche Beleuchtung und Telekom. Im Herbst starten dann die Straßenbauarbeiten. Noch vor Wintereinbruch sollen die Anlieger zumindest provisorisch wieder an ihre Grundstücke ranfahren können, sagt Ramisch.

Läuft alles wie geplant, werden nach der Winterperiode Anfang 2018 bis Mitte des Jahres die Gehwege und Grundstückszufahrten angelegt und zuletzt der Asphalt draufkommen. Den Abschluss am Bau bis Herbst 2018 bilden dann die Gehwegbeläge, Bankette, Fahrbahnmarkierungen und Beschilderungen.

An den Abschnitten Kottenleite 11 bis An den Brunnen und Meißner Straße bis Mittlere Bergstraße wird unmittelbar nach der Winterperiode gearbeitet. Auch hier sollen der Einbau von Regenwasserkanal und Schmutzwasserkanal sowie die Neuverlegung von Versorgungsleitungen bis Mitte des Jahres 2018 erfolgen. Die darauffolgenden Straßenbauarbeiten sollen bis Ende 2018 abgeschlossen werden.

Insgesamt wird zum Beseitigen der Hochwasserschäden die Kottenleite auf 1 230 Metern von Grund auf erneuert und mit einem Entwässerungssystem mit wesentlich mehr Kapazität ausgestattet. Auf der gesamten Strecke gibt es eine Höhendifferenz von 56 Metern, so viel wie auf keiner vergleichbaren Hauptstraße in Radebeul. Um das Wasser künftig geordneter als jetzt einzubinden, baut die Radebeuler Wasserversorgung WSR GmbH einen neuen Mischwasserkanal an der Meißner Straße als Vorflut, der aber erst Mitte 2018 nutzbar sein wird. Deshalb, so Koordinator Ramisch, werden die noch vorhandenen alten Abflüsse gebraucht.

Die Kosten der Stadt Radebeul an dem auch vom Land geförderten Ausbau betragen rund 2,3 Millionen Euro. Ende 2018 soll der Bau beendet sein.

