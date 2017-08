Bau von Zisternen in Ostrau geplant Damit der Brandschutz im Ort nicht gefährdet ist, sollen Wasserspeicher gebaut werden.

© Marko Förster

Die Löschwasserversorgung im Bad Schandauer Ortsteil Ostrau hat Defizite. Zwar sei der größte Betrieb im Ort, die Falkensteinklinik, mit Hydranten gut versorgt. Doch davon entferntere Gebäude können im Notfall nur sehr aufwendig mit Löschwasser versorgt werden. Das wurde mehrfach im Stadtrat angemahnt. Auch wenn es noch keine konkrete Lösung gibt, ist die Stadtverwaltung nicht untätig gewesen. Wie Bürgermeister Thomas Kunack (WV Tourismus) erklärte, ist der Bau von zwei Zisternen geplant, in denen Löschwasser vorgehalten werden soll. Mit dem Landratsamt seien bereits mögliche technische Varianten besprochen worden. Nun werde nach geeigneten Standorten für die zwei Zisternen gesucht. Das gestalte sich aber deshalb schwierig, weil die Stadt nur über wenige kommunale Grundstücke in dem Ortsteil verfügt. Eine Entscheidung dazu soll aber demnächst in Absprache der Verwaltungen mit der Feuerwehr erfolgen, heißt es. (SZ/gk)

zur Startseite