Bau unter Windberg fast beendet Tief unter Freitals Wahrzeichen wird ein alter Stolln saniert. Das ist vor allem für die direkten Anwohner wichtig.

Über Tage ist von der Baustelle nicht viel zu sehen. Aber unter Tage graben sich Bauarbeiter durch einen alten Stolln, der rund 550 Meter lang ist und von der Buswendeschleife an der Burgker Straße immer bergauf zum Windberg führt. Schon bald soll Freitals derzeit größte unterirdische Baustelle Geschichte sein, wie das zuständige Oberbergamt nun mitteilt.

Der Stolln diente früher dazu, dass Wasser aus einem Steinkohlenschacht abgeleitet wird – im Bergbau nennt man solch einen Stolln Rösche. Er wurde aber wohl auch von Bergleuten für ihren Weg zur Arbeit genutzt. Der dazugehörige Schacht, der sogenannte Neuhoffnungsschacht, befand sich früher mitten auf dem Windberg. Hier wurde im 19. Jahrhundert Kohle abgebaut. Der Schacht wurde später teilweise verfüllt und oben mit Plomben, einer Art Korken, gesichert. Der Entwässerungsstolln, der sich bis zur Burgker Straße zieht, blieb in Betrieb, damit Regenwasser weiter kontrolliert ablaufen kann.

Das funktionierte aber nur so lange gut, wie auch der Entwässerungsstolln tadellos in Schuss war. Über die Jahre brach das Mauerwerk an einigen Stellen wegen kleinerer Erdbewegungen ein. Erde und Wurzeln verstopften den Kanal. Die Folgen spürten die Anwohner der Burgker Straße im Juni 2013. Der heftige Regen ließ nicht nur die Flüsse anschwellen, sondern spülte auch viel Wasser in den Entwässerungsschacht. Das Wasser konnte dort wegen der Schäden aber nicht abfließen, sondern staute sich und floss dann irgendwann massenweise ab. Damit war aber das dünne Rohr am Ende des Kanals überfordert. Das Wasser suchte sich andere Wege und durchweichte den aufgeschütteten Hang. Es bildeten sich kleine Rinnsale am Hang. Betroffen war, grob gesagt, das Gebiet rings um das Schloss Burgk. Damit es künftig nicht zu ähnlichen Vorfällen kommt oder der Hang sogar abrutscht, sind die Männer von der Bergsicherung Freital seit etwa einem Jahr im Einsatz.

Wie das Oberbergamt nun mitteilt, ist die Rösche bis auf zehn noch fehlende Meter gesichert und saniert. Bis zum Jahresende sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein. Dann verschwindet auch die Baustelle, die über Tage am Buswendeplatz Burgker Straße zu sehen ist.

