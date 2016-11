Bau-Skandal am Pirnaer Finanzamt In den Außenanlagen wurde nicht der geforderte Sandstein verbaut. Inzwischen ermittelt sogar die Polizei.

Stein oder nicht Stein: Einige Sandsteinstücke im Außenbereich des neuen Pirnaer Finanzamtes entsprachen nicht dem Material, für das es gehalten wurde. Die Polizei ermittelt wegen Betruges. © Norbert Millauer

Sandsteinexperten hegten vor einiger Zeit einen dringenden Verdacht: Möglicherweise, so ihre Vermutung, sei an den Außenanlagen des neuen Pirnaer Finanzamtes gar nicht der geforderte Sandstein verbaut worden – sondern ein preiswerter Ersatz. Zwar hatte der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB), der die neue Steuerbehörde für das sächsische Finanzministerium errichtet, in der Ausschreibung für die Außenanlagen ortstypischen Postaer Elbsandstein gefordert, das Land lässt sich das Außengelände immerhin rund 800 000 Euro kosten. Doch angesichts des verbauten Materials mehrten sich schnell Zweifel.

Ein Gutachter für das Steinmetzhandwerk aus Freiberg kam schon nach dem Augenschein zu dem Schluss, dass es sich unmöglich um Postaer Sandstein handeln kann. Weder Farbe noch Einschlüsse passten. Der Experte attestierte, dass der Sandstein wohl eher aus Polen stamme.

Das SIB reagierte damals recht verdutzt auf die Expertise, hielt der Staatsbetrieb das Material bislang für vertragskonform. Lieferscheine und die schriftliche Aussage eines Natursteinlieferanten sollten untermauern, dass das verbaute Material aus dem Steinbruch „Kamerun“ in der Lohmener Herrenleite kommt. Dennoch beauftragte das SIB sicherheitshalber ein mineralogisches Gutachten, um die Herkunft der Steine zweifelsfrei zu klären.

Die Expertise kommt nun zu einem erstaunlichen Ergebnis: Offensichtlich wurde der Freistaat beim Bau der Außenanlagen über den Tisch gezogen. Das vom SIB beauftragte Gutachten sagt aus, dass in Teilbereichen kein ortstypischer sächsischer Sandstein verwendet wurde. Zur tatsächlichen Herkunft des Materials gibt es allerdings keine Auskunft. Der Ärger ist aber auch so schon groß genug. Betroffen vom falschen Sandstein sind nach Aussage des SIB eine Beeteinfassung, zwei Stufen im Bereich des Vorplatzes sowie ein Seitenstreifen, zehn Meter lang und einen halben Meter breit. Weil das neue Finanzamt in der kommenden Woche offiziell eröffnet werden soll, ließ das SIB das falsche Material eilig austauschen. Zu einem Bauverzug hätten die Arbeiten allerdings nicht geführt. Auch Mehrkosten seien mit dem Austausch nicht verbunden, offenbar musste das die Baufirma auf eigene Rechnung erledigen. Ob Baufirma oder Lieferant nur versehentlich den falschen Sandstein verwendeten, ist bislang unklar. Auch zu möglichen weiteren Konsequenzen will sich das SIB nicht äußern, dies sei den ermittelnden Behörden vorbehalten.

Denn fest steht: In der vorliegenden Angelegenheit ermittelt derzeit die Polizei, Fahnder informierten das SIB vor geraumer Zeit darüber. Was dafür ausschlaggebend war, sei dem Staatsbetrieb jedoch nicht bekannt. Nach der SZ vorliegenden Informationen soll es aber mindestens eine Strafanzeige wegen Betruges gegen die bauausführenden Firmen geben. Das SIB selbst hat nach eigener Aussage bislang keine Anzeige erstattet. Ebenso gibt es bislang keine Details zum gegenwärtigen Ermittlungsstand.

Ob das SIB auch selbst Konsequenzen aus der Angelegenheit zieht, lässt der Staatsbetrieb noch offen. Keinesfalls lasse der Steine-Tausch auf andere Bauvorhaben verallgemeinern. In der vorliegenden Sache handle es sich lediglich um einen Einzelfall.

zur Startseite