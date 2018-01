Bau Meißner Straße zum dritten Mal verschoben Aus dem Start im Frühjahr wird nichts. Es laufen zwei Klagen. Für Stadt und DVB könnte das noch teuer werden.

Zwischen Dr.-Külz-Straße und Rennerbergstraße ist Radebeuls Hauptverkehrsachse besonders marode. Auch die Schienen sind im schlechten Zustand. Schon jetzt können die Straßenbahnen nur noch sehr langsam fahren. Eigentlich sollten Straße und Gleise ab Februar erneuert werden. Daraus wird nun nichts. © Norbert Millauer

Radebeul. Es sollte das große Bauvorhaben in Radebeul 2018 werden. Der Abschnitt der Meißner Straße zwischen Dr.-Külz-Straße und Rennerbergstraße ist seit Langem in desolatem Zustand. Eigentlich war geplant, die Hauptverkehrsachse in diesem Bereich ab 8. Februar auf Vordermann zu bringen. In diesem Jahr sollte aus der Holperpiste in Mitte eine glatte Straße mit neuen Straßenbahnschienen und Haltestellen werden. Doch daraus wird nun nichts. Die Stadt hat in Absprache mit den Dresdner Verkehrsbetrieben (DVB) die Ausschreibungen für die ersten Bauleistungen zurückgezogen.

Grund dafür sind zwei Klagen gegen den Planfeststellungsbeschluss, erklärt Oberbürgermeister Bert Wendsche (parteilos). Zwei Grundstücksbesitzer haben Klage gegen die Ausbaupläne eingereicht. Es gehe dabei um grundstücksrechtliche Belange, sagt Wendsche. Weil die Straße in Zukunft breiter werden soll, müssen manche Anlieger Teile ihrer Grundstücke abgeben. Die Kläger befürchteten außerdem eine starke Lärmbelästigung und Schäden an ihren Häusern durch Erschütterungen während des Baus. Normalerweise führten solche Klagen gegen ein Planfeststellungsbeschluss nicht zur Aufschiebung des Baurechts, so der OB. Dafür müsse ein extra Antrag gestellt werden. Doch genau das haben die Kläger getan. Beklagte ist in diesem Fall die Landesdirektion Sachsen.

Oberbürgermeister Wendsche setzt jetzt noch Hoffnung in einen Gütetermin – die letzte Chance, um sich einvernehmlich mit den Klägern zu einigen. „Wir als Stadt haben unsere Bereitschaft dazu erklärt“, so Wendsche. Bisher gibt es vom Oberverwaltungsgericht dazu noch keinen Termin. Ende Januar, spätestens Anfang Februar ist angedacht. Kommt es tatsächlich zur Einigung, könnte der Ausbau vielleicht noch im September dieses Jahres starten. Doch das ist mehr als unsicher.

Bleibt der Gütetermin erfolglos, muss das Gericht als Nächstes über die Wirkung des Antrags über Aussetzung des Baurechts entscheiden. Doch selbst wenn der Antrag von den Richtern aufgehoben wird, kann es mit dem Ausbau in diesem Jahr nicht mehr losgehen. „Wir können dann erst im Spätsommer neu ausschreiben“, sagt das Stadtoberhaupt. Ein Baustart im November wäre dann zwar theoretisch noch möglich, praktisch macht er aber wenig Sinn. Denn für den komplizierten Bau wurde ein strikter Zeitplan aufgestellt, in dem unter anderem eine Winterunterbrechung einkalkuliert ist. Würde der Ausbau im November beginnen, müsste der komplette Plan über den Haufen geworfen werden. Für Stadt und DVB käme es da günstiger, erst im Frühjahr 2019 – also ein Jahr später als geplant – mit der Sanierung zu beginnen.

Das ist momentan sogar noch das günstigste Szenario. Denn möglich ist auch, dass dem Antrag auf Aussetzung des Planfeststellungsbeschlusses vom Gericht stattgegeben wird. Dann rückt der Ausbau in noch weitere Ferne.

Für die Stadt und die Verkehrsbetriebe könnte das dann richtig ins Geld gehen. Schon jetzt hat der schlechte Zustand der Straße und Schienen finanzielle Auswirkungen, sagt DVB-Sprecher Falk Lösch. Die Straßenbahnen können nur langsam fahren, die Bahn ist deshalb auch weniger attraktiv. In Zahlen ließe sich das natürlich nicht messen, so Lösch. Anders beim schlimmsten Fall: Wenn die Schienen nicht mehr halten, müsste der Bahnbetrieb womöglich eingestellt werden. Oder aber Stadt und DVB müssen die Straße behelfsmäßig flicken lassen. Die Kosten dafür lägen dann im sechsstelligen Bereich, sagt Wendsche. „Das wäre wirklich traurig.“ Auch DVB-Sprecher Lösch betont sein Bedauern an der jetzigen Situation. „Wir hoffen händeringend auf eine schnelle Lösung“, sagt er.

Dass die Ausschreibungen, wie nun passiert, unter Umständen aufgehoben werden müssen ,wusste man allerdings bereits vorher. Weil die Ausschreibungen noch vor Ablauf der Klagefrist erfolgten. „Wir wollten so schnell wie möglich auf der desolaten Straße ins Bauen kommen“, erklärt der OB dieses Vorgehen.

Ursprünglich sollte schon 2016 gebaut werden. Das klappte nicht wegen des bis Ende 2016 dauernden Baus der Kötzschenbrodaer Straße, Radebeuls zweiter Hauptverkehrsader. So wurde die Sanierung der Meißner Straße verlegt, erst auf 2017. Doch da fehlte noch die Baugenehmigung durch die Landesdirektion. Auf die musste die Stadt fast drei Jahre warten. Deshalb kam die Verschiebung auf 2018, aus der nun wahrscheinlich auch nichts wird.

