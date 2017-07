Bau in Roter Weißeritz ab August Der Fluss bekommt in Hainsberg mehr Platz. Damit soll der gewaltigen Hochwassern besser standhalten.

Die Weißeritz wurde in Freital, in Höhe der Papierfabrik, bereits auf größere Hochwasser vorbereitet und ausgebaut. © Karl-Ludwig Oberthür

Die Bauarbeiten in der Roten Weißeritz in der Nähe des Weißeritzparks sollen frühestens Mitte August beginnen. Das teilt die zuständige Landestal-

sperrenverwaltung (LTV) mit. Anfang Juli war zwar offiziell der Baustart erfolgt. Zunächst werden die anstehenden Arbeiten aber vorbereitet und die Baustelle eingerichtet. Zum geplanten Bauablauf kann sich die LTV noch nicht äußern. Der Plan werde zur ersten Bauberatung unmittelbar vor dem Start der Bauarbeiten übergeben, so eine Sprecherin.

Auf einem Abschnitt von 1,2 Kilometern soll die Rote Weißeritz für ein Hochwasser gerüstet werden, wie es statistisch gesehen alle 200 Jahre vorkommt. Unter anderem werden zwei Wehre abgerissen. Außerdem wird eine Böschungsmauer abgetragen und rund einen Meter nach hinten versetzt. Damit wird der Roten Weißeritz mehr Raum gegeben. Rund zwei Millionen Euro sollen die Arbeiten kosten. Voraussichtlich im Sommer 2019 soll das Projekt abgeschlossen sein. (SZ/win)

