Bau des Sportzentrums rückt heran Mit einigen Monaten Verspätung startet das Altenberger Großprojekt. Was jetzt in den nächsten Monaten passiert, erklärt das Landratsamt.

Vize-Landrat Heiko Weigel ist für das Bauvorhaben zuständig. © lra

Die ersten Arbeiten am neuen Leistungszentrum für den Nachwuchs- und Spitzensport am Altenberger Gymnasium haben begonnen. Wie der Beigeordnete Heiko Weigel, der im Landratsamt für das Bauvorhaben zuständig ist, weiter informiert, wurden mit den beauftragten Unternehmen inzwischen die baulichen und zeitlichen Abläufe besprochen. Aus diesem Grund möchte das Landratsamt als Bauherr auf einer Informationsveranstaltung am kommenden Dienstag, dem 24. Oktober, den unmittelbaren Anliegern und dem Gymnasium das Vorhaben vorstellen. Außerdem wird über den Zeitplan der einzelnen Bauabschnitte informiert. Denn sie werden in den nächsten Monaten in der Nachbarschaft mit einer Großbaustelle leben müssen. Deshalb werden sich auch alle, die am Bau beteiligt sind, ebenfalls vorstellen, damit die Leute vor Ort wissen, wer ihr Ansprechpartner ist. Es wird auch zu den geplanten Interimslösungen informiert, die mit der Baumaßnahme verbunden sind. Mit der Veranstaltung wolle das Landratsamt zudem Stadträten und Stadtverwaltung auch an dieser Stelle die Gelegenheit geben, das Vorhaben aktiv zu begleiten, so Weigel. Es bestehe zudem die Möglichkeit, Fragen zu stellen.

Informationsveranstaltung, 24. Oktober, 10 Uhr, Mehrzweckraum der Dreifeldturnhalle des Glückauf-Gymnasiums in Altenberg

