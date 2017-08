Bau des Kletterfelsens fürs „Abenteuer Neiße“ beginnt Der Gemeinderat Krauschwitz vergab jetzt den Auftrag dazu. Im Frühjahr entsteht dann die große Spielewelt für Kinder auf dem Gelände des ehemaligen Helmut-Just-Stadions.

Das Gelände des ehemaligen Helmut-Just-Stadion in Krauschwitz: Hier soll der Freizeitpark „Abenteuer Neiße“ entstehen. © Johannes Rehle

Einen 16 Meter hohen Kletterfelsen wird die auf Kunstfelsen aus Beton spezialisierte Built a rock GmbH ab September im geplanten Freizeitpark „Abenteuer Neiße“ errichten. Mit einer Gegenstimme und einer Enthaltung vergab der Gemeinderat Krauschwitz am Dienstag den Auftrag an das Cottbuser Unternehmen. Der Kletterfelsen wird von oben wie der Muskauer Faltenbogen aussehen und auf einer Fläche von 400 Quadratmetern verschiedene Klettermöglichkeiten bieten. Um den Steig optimal anzulegen, treffen sich demnächst Bürgermeister Rüdiger Mönch und Vertreter der Firma mit Kletterfreaks der Region. Deren Anregungen sollen in die Gestaltung einfließen, eine Beschilderung später die nicht ganz so fachkundigen Kletterer auf Gefahren hinweisen.

Die reinen Baukosten des Felsens betragen 259 000 Euro. 85 Prozent davon werden über das Interreg-Programm Polen-Sachsen zur touristischen Bewirtschaftung der Lausitzer Neiße gefördert. Darüber hinaus bekommt die Gemeinde Krauschwitz Zuschüsse zu Personal- und Bürokosten.

Nach Aussage von Bürgermeister Rüdiger Mönch sei man gegenwärtig dabei, eine Vereinsstruktur aufzubauen, um den Felsen betreuen zu können und künftig beispielsweise auch Kletterkurse anzubieten.

Der Sportkletterfelsen ist Kernstück einer ganzen Freizeit-Gletscher-Abenteuerwelt. Ab dem Frühjahr werden in einem zweiten Bauabschnitt Kletterfelsen für Kinder, unterirdische Erlebnisgrotten, ein Spielplatz mit Riesentrampolinen und diverse Kleinspielfelder angelegt. Dafür seien aber noch einige gedankliche Vorarbeiten der Gemeinde wie auch intensive Planungen erforderlich.

Seit 2014 verfolgt Krauschwitz das Ziel, im ehemaligen Helmut-Just-Stadion einen Freizeitpark zu errichten. Die Gesamtkosten dafür belaufen sich auf 440 000 Euro. In unmittelbarer Nachbarschaft zum Erlebnisbad Krauschwitz soll das „Abenteuer Neiße“ noch mehr Touristen in die Region locken und ebenso Einheimische von dies- und jenseits der Grenze begeistern. Die Eröffnung ist für August 2018 geplant.

