Bau des Kirchwegs kostet mehr Geld Die Sanierung der Straße wird teurer als gedacht. Doch Kreischa hat einen Plan, wie die Arbeiten trotzdem bezahlt werden können.

Für die geplante Sanierung des Kirchwegs von der Schule bis zur Zufahrt Hermsdorfer Straße muss Kreischa wohl tiefer in die Tasche greifen. Wie Kreischas Bauamtsleiter Tino Preikschat auf der jüngsten Sitzung des Gemeinderates mitteilte, rechnet das Rathaus nun mit Kosten von rund 160 000 Euro. Das hänge mit den allgemeinen Steigerungen bei den Baupreisen zusammen, so Preikschat. Im Haushalt eingestellt sind rund 100 000 Euro plus 50 000 Euro Fördermittel.

Komplettsanierung Ende des Jahres

Woher die fehlenden 10 000 Euro kommen sollen, will die Gemeinde den Gemeinderäten nun in der nächsten Sitzung am 18. Juli sagen. Laut Preikschat gibt es aber bereits eine Idee dafür. Die Gemeinde drückt bei dem Vorhaben aufs Tempo, weil die Bauarbeiten noch in diesem Jahr abgeschlossen sein sollen.

Nach den derzeitigen Plänen soll die Sanierung im September beginnen und nach etwa drei Monaten abgeschlossen sein. Um die Einschränkungen für die Schüler möglichst gering zu halten, sollen die größten Bauarbeiten während der Herbstferien stattfinden.

Geplant ist eine komplette Sanierung des maroden Abschnitts. Außerdem wird der Abwasserkanal, der sich unter der Straße befindet, neu gebaut.

