Bau der Südumfahrung wird in Lose geteilt

Die Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (Deges) will den Bau der Pirnaer Südumfahrung in mehrere Baulose aufteilen. Nach Auskunft von Projektleiterin Barbara Fahland sollen auf diese Weise regionale Firmen eine Chance haben, bei dem 97 Millionen Euro teuren Vorhaben mitzubieten. Daher ist das Projekt in die ingenieurtechnisch schwierigen und aufwendigen Teilstücke einerseits und in den reinen Straßenbau andererseits aufgeteilt. Laut Barbara Fahland sollen beispielsweise die Brücken über die Seidewitz, über die Zehistaer Straße und über das Gottleubatal sowie der Tunnel durch den Kohlberg von Spezialisten gebaut werden, weil die Arbeiten kompliziert seien und daher viel Erfahrung nötig sei. Beim reinen Straßenbau hingegen sollen auch in der Region ansässige Betriebe zum Zuge kommen. Die Bauarbeiten für die reichlich drei Kilometer lange Trasse sollen im Sommer 2017 beginnen. 2022, so der vorläufige Plan, sollen dann die ersten Autos über die Trasse fahren. Die Gelder für den Bau der Südumfahrung stellt der Bund bereit. Die Straße soll einmal die stark frequentierte Pirnaer Innenstadt entlasten. (SZ/mö)

