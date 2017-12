Bau der Straßenmeisterei verzögert sich

Königsbrück. Die Entwürfe liegen vor, die Grundstücke sind gekauft und die Abrissarbeiten auf dem Gelände bereits erledigt. Der Landkreis Bautzen will für sieben Millionen Euro eine neue Straßenmeisterei in Königsbrück bauen. So weit so gut. Doch die Arbeiten dazu sollten bereits im November 2017 starten. Bislang ruht still der See. Beziehungsweise das bereits vom Landkreis vor geraumer Zeit erworbene Gelände an der Bundesstraße 97.

Der kaufte mit einer Entscheidung des Technischen Ausschusses vor drei Jahren die Flächen von mehreren Eigentümern für insgesamt rund 250 000 Euro. Die Grundstücke wurden schon von 1984 bis 1997 als Lagerplatz der Kamenzer Straßenmeisterei und als Stützpunkt genutzt, aber zwischenzeitlich verkauft und von einem Unternehmen als Lagerflächen verwendet. Die künftige Straßenmeisterei soll die erste im Landkreis sein, die auf das Ein-Haus-Prinzip setzt. Werkstatt, Fahrzeughalle, Waschbereich und Sozialtrakt werden unter einem einzigen Dach vereint. Das soll den Mitarbeitern Wege ersparen.

„Nach aktuellen Planungen ist der Baubeginn nun allerdings erst im nächsten Jahr vorgesehen“, heißt es aus dem Landratsamt Bautzen. „Zu Beginn des Jahres muss durch die Gremien noch der Beschluss zur Baufreigabe erfolgen. Danach kann es losgehen“, sagt Pressesprecher Gernot Schweitzer.

Eigentlich wollten sich die Bauleute schon seit ein paar Wochen mit den Erdarbeiten und der Gründung der großen Halle befassen. Der Hochbau sollte im Dezember 2018 stehen. Und die fertige Straßenmeisterei den Mitarbeitern spätestens im Juni 2019 übergeben werden. Ob dieser Terminplan nun noch gehalten werden kann, ist fraglich. Fakt ist schon jetzt, dass der Neubau mit mehreren Monaten Verzögerung starten wird.

Übrigens: Kein Mitarbeiter soll seine Arbeit verlieren. Das Straßennetz, das die Mitarbeiter betreuen werden, bleibt dasselbe. Es wird lediglich anders verteilt. 300 bis 350 Kilometer bekommt jede Straßenmeisterei zugeteilt. Der Winterdienst soll aber neben Königsbrück auch noch Salzlagerhallen in Kamenz und Leppersdorf behalten. (SZ/pre/if)

