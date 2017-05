Bau der Sense hat begonnen, doch wie geht es weiter? In einigen Tagen soll der Verkehr halbseitig rollen. Anlieger befürchten nun, dass aus der Not- eine Dauerlösung wird.

Tiefbauer haben mit der Sicherung der kaputten Stellen an der Sense, der Kreisstraße zwischen Hohnstein und Bad Schandau, begonnen, damit die Trasse wieder halbseitig geöffnet werden kann. Im nächsten Jahr soll die Sanierung starten. © Dirk Zschiedrich

Spätestens Ende Mai sollen die Autos wieder über die Straße von Hohnstein nach Bad Schandau rollen. Eine gute Nachricht, mit der das Landratsamt auch die Petitionsführer aus Goßdorf überraschte. Petra Ledig, Steffen Fischer und Ralf Dünnebier hatten wegen der geplanten Vollsperrung bis 2018 eine Petition an den sächsischen Landtagspräsidenten übergeben. Sie fordern unter anderem eine halbseitige Öffnung der Strecke und eine zügigere Sanierung. Die Notlösung wird es nun zum Glück geben. Für die drei Goßdorfer ist das Thema damit aber nicht aus der Welt. „Wir fragen uns nun, wie soll es danach weitergehen? Der zweite, wesentlich umfassendere Bauabschnitt soll 2018 beginnen. Viel wichtiger ist deshalb die Frage, wann die Sense wieder vollständig befahrbar sein wird“, sagt Petra Ledig.

Die Gesamtbaukosten sind sehr hoch. Sie werden derzeit auf 5,5 Millionen Euro geschätzt. Der Landkreis muss dazu Eigenmittel in Höhe von rund 600 000 Euro aufbringen. Der Rest soll mit Fördermitteln des Freistaates abgedeckt werden. Und den sehen die Petenten auch weiterhin in der Pflicht. Sie fordern unter anderem eine fachliche Prüfung und Bewertung der Situation durch das entsprechende Ministerium. Darüber hinaus sollten aus Sicht der Petenten Landesmittel bereitgestellt werden, um die Planung und den Baubeginn zur Sanierung des betroffenen Straßenabschnitts einzuleiten.

Eine Antwort auf ihre Petition mit 1 770 Unterschriften haben sie noch nicht erhalten. Man habe ihnen mitgeteilt, dass Ende Mai ein Vor-Ort-Termin stattfinden werde. Ob es dann auch konkret schon um die Fördermittel geht, ist noch offen. Für die drei steht fest, dass der Freistaat nur Fördermittel gibt, wenn vom Landkreis auch ein Antrag vorliegt. Der ist noch in Arbeit. Die Anlieger befürchten allerdings, dass dies schon zu spät sein könnte und dass sich der Petitionsausschuss ohne Fördermittelantrag ablehnend äußern wird. Es besteht die Gefahr, dass der Straßenbau dann auf unbestimmte Zeit verschoben wird. „Das hätte fatale Folgen für die Wirtschaft, für den Tourismus und die Bevölkerung in der Gegend“, sagt Petra Ledig. Die Notlösung dürfe nicht zum Dauerzustand werden, fordern die Petenten.

Starkregen hatte der Straße im Juni 2016 arg zugesetzt. Das Ergebnis: abgebrochene Straßenränder, abgerutschte Böschungen und unterspülte Brücken an über zehn Stellen. Um die Straße wenigstens einspurig wieder befahrbar zu machen, soll die am stärksten beschädigte Böschung mit einer vernagelten Spritzbetonschale gegen weiteres Abrutschen gesichert werden. Dazu werden laut Landratsamt etwa fünf Meter lange Bodennägel schräg in die sehr steile Böschung eingebracht, an denen die Schale befestigt wird. Weil weitere Rutschungen der Böschung nicht auszuschließen sind, können die Arbeiten nur von der Straße aus durchgeführt werden. Die derzeitig laufende Notsicherung kostet rund 217 000 Euro.

