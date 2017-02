Bau der Oberschule rückt näher Das Projekt der Gemeinde nimmt Gestalt an, erste Pläne können jetzt eingesehen werden.

Es sind nur ein paar Seiten, die jeder, der es möchte, jetzt im Bauamt in Klipphausen einsehen kann. Aber in diesen Seiten ist das wohl größte Projekt der Gemeinde in den kommenden Jahren, an das sich zudem die größten Hoffnungen vieler Eltern knüpfen, zusammengefasst – die geplante Oberschule in Ullendorf. Denn Klipphausen hat zwar drei Grundschulen in den Ortsteilen Burkhardswalde, Sachsdorf und Scharfenberg mit jeweils etwa 130 bis 140 Schülern, aber keine weiterführende Schule. Die Kinder, die aus Klipphausen – mit 43 Ortsteilen und mehr als 10 000 Einwohnern die zweitgrößte Flächengemeinde Sachsens – ab Klasse 5 auf eine Oberschule gehen wollen, müssen in andere Gemeinden pendeln. „Die Gemeinde will in Ullendorf eine zweizügige Oberschule, einschließlich Sporthalle und Sportplatz, bauen“, heißt es in dem Vorentwurf des Bebauungsplans. Und: „Klipphausen will die neue Oberschule nicht selbst betreiben, sondern hat sich dafür einen Partner gesucht – den Christlichen Schulverein Wilsdruffer Land.“ Dieser betreibt schon die Evangelische Grundschule in Grumbach und das Evangelische Gymnasium in Tharandt.

Die Entscheidung für den Standort Ullendorf resultiert allein schon aus dem Platzbedarf von 5,8 Hektar für die neue Oberschule samt Turnhalle, Sportplatz und Außenanlagen. So viel Platz war an alternativ untersuchten Standorten nirgends zu haben. Nun soll der geplante Oberschulstandort direkt an der Silberstraße (S 177) liegen. Im Südwesten wird er von der K 8032, im Norden vom Tonweg begrenzt. Kommt man aus Meißen, dann würde sich die neue Oberschule am Ortsausgang von Ullendorf an der Abzweigung der Straße nach Taubenheim auf den dortigen Feldern befinden.

Laut den im Bauamt Klipphausen ausliegenden Unterlagen würde das Schulgebäude maximal drei Geschosse haben. Am niedrigsten Punkt des Geländes ist ein Rückhaltebecken geplant, dass das anfallende Regenwasser auffangen soll.

Was den künftigen Schülerverkehr betrifft, so bedienen derzeit die beiden Buslinien 414 und 428 der Verkehrsgesellschaft Meißen die Haltestelle Ullendorf/Abzweig nach Taubenheim, „zusätzlich existiert im Gemeindegebiet ein umfangreicher Schulbusverkehr, der zukünftig für die Erreichbarkeit der neuen Oberschule eingesetzt werden soll“. Die Pläne für die neue Oberschule liegen bis zum 10. März im Bauamt Klipphausen im Ortsteil Röhrsdorf (Pinkowitzer Straße 2) aus.

Mit Schuljahresbeginn 2017/18 soll die Evangelische Oberschule Klipphausen starten, vorerst mit einer fünften Klasse, die zunächst in angemieteten Räumen in der Grundschule Naustadt unterrichtet wird.

