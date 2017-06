Bau der Königsbrücker Straße beginnt Ab Montag ist die S 100 gesperrt. Es werden 570 000 Euro verbaut. Auch in eine Radweglösung.

Am Montag, dem 12. Juni, beginnt der erste Bauabschnitt des S-100-Ausbaus in Kamenz. Die Königsbrücker Straße wird vom Ortseingang bis zur Straße Am Hutberg auf rund 600 Metern grundhaft ausgebaut. Dabei wird die Einmündung Schwosdorfer Straße ebenfalls umgebaut. Es werden Schutzstreifen für die Radfahrer errichtet und Gehwege hergestellt. Die Fahrbahnbreite beträgt 7,50 Meter inklusive jeweils 1,50 Meter breiten Schutzstreifen auf beiden Seiten. Die Kanalbauarbeiten laufen bereits.

Der Ausbau ist mit Vollsperrung verbunden. Eine weiträumige Umleitung wird über Schwepnitz und Bernsdorf realisiert. Die Baukosten betragen 570 000 Euro, sie werden vom Freistaat finanziert. Die Baumaßnahme wird voraussichtlich bis Ende Oktober dauern. Alle Verkehrsteilnehmer werden um Verständnis für die notwendigen Einschränkungen gebeten. (SZ)

