Bau der Dorfstraße verzögert sich Weil Leitungen verlegt werden mussten, ist der gesamte Zeitplan in Herzogswalde ins Wanken geraten.

Herzogswalde. Die Sanierung der Herzogswalder Dorfstraße dauert länger als zunächst geplant. Eigentlich sollte die Fahrbahn zwischen der Einmündung auf die Bundesstraße bis „An der Aue“ längst asphaltiert und wieder für den Verkehr freigegeben sein. Doch nun beginnen Ende dieser Woche erst einmal die Vorbereitungsarbeiten. „Voraussichtlich ab Donnerstag wird die alte Schwarzdecke abgefräst“, teilte Wilsdruffs Bauamtsleiter André Börner mit. Dann müssen Schachtdeckel und auch einige Bordsteinkanten angepasst werden. Voraussichtlich Ende der kommenden Woche wird dann asphaltiert.

Ursache für den Zeitverzug waren zusätzliche und aufwendige Arbeiten an verschiedenen Zuleitungen für den Golfplatz. „Das lief nicht so wie geplant“, sagte Börner. Zudem musste am Abwassernetz gebaut werden. Die Dorfstraße ist seit Mitte August gesperrt. Ursprünglich war geplant, bis Anfang September fertig zu sein. Jetzt ist als neuer Termin eine Freigabe in der ersten Oktoberwoche realistisch. (hey)

