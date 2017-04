Bau-Chef des Kreises geht in den Ruhestand Werner Genau galt als Vertrauter von Bernd Lange. Der muss weitere Abgänge aus seinem engsten Umfeld verkraften.

Im Görlitzer Landratsamt herrscht derzeit reges Stühlerücken. Langjährige Mitarbeiter gehen in den Ruhestand, Nachfolger kommen neu ins Haus oder es wird noch nach ihnen gesucht. So verabschiedete vor dem Kreistag Landrat Bernd Lange seinen langjährigen Weggefährten und Technischen Dezernenten Werner Genau, der in wenigen Wochen aus der Kreisverwaltung ausscheiden wird. Genau war seit September 2001 als Dezernent im Niederschlesischen Oberlausitzkreis tätig, davor bereits als Bauamtsleiter.

Auch im Landkreis Görlitz leitete er seit 2008 das Technische Dezernat. Dabei kandidierte Werner Genau seinerzeit im Kreistag für diese Stelle gegen den erklärten Willen von Lange. Doch darüber ging die Zusammenarbeit und das Vertrauen zwischen den beiden nicht in die Brüche. Werner Genau war es auch, der immer wieder die Bedeutung öffentlicher Aufträge für die örtliche Bauwirtschaft hervorhob und sich vehement dafür einsetzte, dass der Kreis trotz aller Finanzprobleme in die Schulbauten, das Straßennetz und die Rettungsleitstellen investierte. Besonders aber bewährte sich Genau zuletzt, als innerhalb kurzer Zeit Hunderte Unterkünfte für Flüchtlinge und Asylsuchende aus dem Nahen Osten, Zentralasien und Afrika im Landkreis Görlitz organisiert werden mussten. Der Landrat hob diese Verdienste Genaus auch vor dem Kreistag hervor.

Überraschend kommt hingegen die Nachricht, dass Rechtsamtsleiter Volker Jennewein aus gesundheitlichen Gründen Ende März vorzeitig in den Ruhestand gegangen ist. 1959 im Saarland geboren, wechselte Jennewein nach dem Studium in seiner Heimat 1991 zunächst in eine Kanzlei nach Leipzig. Danach ging er in den Landkreis Niesky. Im August 1992 bestätigte ihn der Kreistag als Rechtsamtsleiter. Diese Funktion nahm er danach bis 1994 auch im Niederschlesischen Oberlausitzkreis und ab 1. August 2008 im Landkreis Görlitz wahr. Er galt als einer der engsten Vertrauten von Landrat Bernd Lange in der Kreisverwaltung. Offiziell verabschiedet im Kreistag wurde ebenso der Sorbenbeauftragte Manfred Hermasch, der seit Juni 2009 diese Tätigkeit ausübte und sich besonders für die Schleifer Sorben einsetzte.

Mit der Leiterin der Finanzverwaltung, Rita Melzig, geht zudem eine erfahrene Fachfrau in den Ruhestand. Auch sie gehört zum Urgestein der Verwaltung. Frau Melzig war von Juli 1990 bis 1994 zunächst im Landkreis Niesky, danach seit 2002 im Landkreis NOL und schließlich im Landkreis Görlitz in dieser Funktion tätig.

Der Kreistag sollte am vergangenen Mittwoch über den neuen Ordnungsamtsleiter entscheiden. Zwei Kandidaten standen zum Schluss in der engeren Wahl. Ob es einen neuen Amtsleiter gibt, ist aber unklar. Das Landratsamt erklärte auf SZ-Nachfrage, es gebe noch nichts zu berichten. Die Stelle ist seit fast einem Jahr unbesetzt. Ein erster Versuch, sie wieder zu besetzen, scheiterte bereits im Herbst des vergangenen Jahres.

