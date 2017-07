Bau an Tharandter rückt weiter Die Arbeiten unterhalb der Autobahnbrücke zwischen Freital und Dresden sind beendet. Doch es wird weitere Behinderungen geben.

Beim Fuß- und Radwegbau soll versucht werden, die Behinderungen so gering wie möglich zu halten. © Symbolfoto: Andreas Weihs

Der Fuß- und Radweg an der Tharandter Straße zwischen Freital und Dresden ist wieder frei – zumindest vorerst. In der vergangenen Woche wurden die Bauarbeiten unter der Autobahnbrücke beendet. Wie die Stadt Dresden nun mitteilt, sind entlang der Weißeritz drei weitere Bauabschnitte geplant. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis November dauern.

Im Bereich der Autobahnbrücke wurde in den vergangenen Wochen der Bewuchs am Fluss beseitigt sowie Fugen an der Natursteinwand und am Fuß- und Radweg wurden instand gesetzt. Außerdem haben Arbeiter die Stützwände gereinigt. Die Baustelle hatte bei einigen Radfahrern für Unmut gesorgt, weil sie die Baustelle per provisorischer Ampel umfahren mussten. Einige waren darüber offenbar so verärgert, dass Bauzäune in die Weißeritz geworfen und Maschinen beschädigt wurden. Sogar die Ampel wurde demoliert.

Nun gehen die Arbeiten im Bereich der sogenannten Zweipfennigbrücke am Ortseingang Freital weiter. Auch dort sollen der Bewuchs in der Weißeritz beseitigt und die Stützmauern am Fluss instand gesetzt werden. Hier werde es Anfang August wieder Einschränkungen für Radfahrer und Fußgänger geben, so die Stadt Dresden. „Es wird versucht, die Behinderungen so gering wie möglich zu halten.“ Nach dem Abschluss der Arbeiten an dieser Stelle sind zwei weitere Bauabschnitte geplant: am Felsenkeller-Gelände sowie zwischen Weißeritzwehr und Kreisverkehr Plauen.

