Bau an SED-Kreisleitung soll noch 2017 starten Die Sanierung der künftigen Seniorenanlage sollen außen an der Villa beginnen. Ein entsprechender Bauantrag wird in den nächsten Tagen eingereicht.

Der Start der Sanierungsarbeiten an der ehemaligen SED-Kreisleitung soll nach Wunsch der künftigen Betreiberin, Birgit Kröber, noch 2017 erfolgen. © Matthias Weber

Zittau. In den nächsten Tagen wollen die zukünftige Betreiberin der Seniorenanlage, Birgit Kröber, und der Investor den Bauantrag für die Sanierung der ehemaligen SED-Kreisleitung am Zittauer Ring, gegenüber des Schleifermännchens, einreichen. Das sagte Frau Kröber auf Nachfrage der SZ. Ihren Angaben zufolge sollen die Bauarbeiten möglichst noch in diesem Jahr außen an der Villa starten und über den Winter im Inneren fortgesetzt werden.

Frau Kröber will in dem geschichtsträchtigen Haus mit ihrer gleichnamigen Hauskrankenpflege für Senioren eine Tagespflegestation mit 18 Plätzen und betreutes Wohnen in 14 kleinen Wohnungen anbieten. Ein Investor zahlt die Sanierung.

Die Villa ist laut Denkmalsliste 1855 erbaut worden, war zu DDR-Zeiten Sitz der SED-Kreisleitung, gehörte nach der Wende mehreren Besitzern und stand in den vergangenen Jahren leer. (szo/tm)

