Bau an Schachtstraße bald beendet Freital lässt noch Bushaltestellen in Ordnung bringen.

Die Dresdener Straße/ Ecke Schachtstraße. Bald sind die Bauarbeiten dort beendet. © Frank Baldauf

Seit Ende April sind die Bauarbeiten an einer der Bushaltestellen an der Ecke Dresdner Straße/Schachtstraße abgeschlossen. Die Haltestelle auf der anderen Seite der Dresdner Straße wird aber noch umgebaut und soll in den kommenden Tagen fertig sein. Am Montag haben außerdem die Arbeiten zum Umbau der Bushaltestelle am Platz des Handwerks begonnen. Dort ist die Fertigstellung Ende Juni vorgesehen. Weil die Dresdner Straße in dem Bereich sehr eng ist, muss sie halbseitig gesperrt werden. Eine Umleitung für die Autofahrer ist ausgeschildert.

Die Arbeiten sind nötig, weil sich die Borde der Haltestellen zum Teil absenkten. Außerdem soll der öffentliche Nahverkehr durch das bequemere Einsteigen gefördert werden. Die Arbeiten kosten 355 000 Euro. 70 Prozent zahlt der Freistaat. 25 Prozent übernimmt der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO). (SZ/win)

