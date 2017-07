Bau an der S 148 verschoben Ziel ist es, dass die Bauarbeiten im Frühjahr 2018 beginnen können.

Kottmarsdorf © Thomas Eichler

Kottmarsdorf. In diesem Jahr wird es voraussichtlich keine Bauarbeiten mehr an der S 148 – der Verbindungsstraße aus dem Oberland nach Löbau – geben. Geplant waren hier Arbeiten am Abwasserkanal. Wie die Gemeindeverwaltung von Kottmar jetzt informiert, hat der zuständige Abwasserzweckverband Löbau Süd aber seine Ausschreibung für den Bau des Schmutzwasserkanalnetzes in Kottmarsdorf aufheben müssen. Es lag kein wirtschaftliches Angebot vor. Nun soll zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal neu ausgeschrieben werden.

Ziel ist es, dass die Bauarbeiten im Frühjahr 2018 beginnen können. Gebaut werden soll am Garten-, Turnhallen- und dem Lindenweg und zum Teil auf der S 148. In dem Zusammenhang wollte die Gemeinde einen Gehweg entlang der S 148 bauen, um für mehr Sicherheit zu sorgen. Diesbezüglich gab es bislang aber auch Schwierigkeiten. Gemeinde und Straßenbehörde konnten sich nicht einigen, wie breit der Fußweg sein darf. (SZ/rok)

