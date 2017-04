Bau an der Kirchstraße geht voran Bisher deutet nichts auf eine Verzögerung hin, so die Stadt. Und das, obwohl nicht alles lief wie geplant.

Die Kirchstraße im Stadtteil Gröba wird seit Ende Februar grundhaft neu ausgebaut. Dabei werden dort und an Damm- und Gartenweg auch die letzten Schäden beseitigt, die das Hochwasser an Straßen und Abwasserkanälen angerichtet hatte. © Sebastian Schultz

Die Straßenbauarbeiten im Bereich Kirchstraße, Dammweg und Gartenweg liegen im Zeitplan. Das teilte Bauamtsleiterin Ina Nicolai im Bauausschuss mit. Gegenwärtig verlege die beauftragte Firma die Anschlüsse für Trinkwasser und Gas sowie die Hausanschlüsse an das Abwassersystem. Das geplante Ende der Bauarbeiten bis November sieht die Stadt also nicht in Gefahr. Und das, obwohl die Kanalisation anders erneuert werden muss, als das ursprünglich geplant war: „Aufgrund der schlechten Gründung der Gebäude im Bereich Gartenweg wurde eine Änderung der Technologie für die Kanalarbeiten vorgenommen“, so Nicolai im Ausschuss. Es herrschten beengte Verhältnisse, und man hätte enorm tief graben müssen. Weil das den Aufwand bei offener Bauweise erhöht hätte, wird nun mithilfe des Inliner-Verfahrens gearbeitet. Dafür muss lediglich an zwei Stellen aufgegraben werden.

Die Kirchstraße im Stadtteil Gröba wird seit Ende Februar grundhaft neu ausgebaut. Dabei werden dort und an Damm- und Gartenweg auch die letzten Schäden beseitigt, die das Hochwasser an Straßen und Abwasserkanälen angerichtet hatte. Mit 90 Prozent trägt der Freistaat Sachsen dabei den Großteil der Kosten, den Rest zahlt die Stadt. Außerdem wird die Straßenbeleuchtung erneuert. (SZ)

