Bau an der B 169 soll bald weiter gehen Nach wie vor ist die Abfahrt zur S 88 dicht. Was danach kommt, ist für Großenhainer Firmen nicht unwichtig.

Seit Jahren zieht sich der Weiterbau der B 169 hin. © Sebastian Schultz

Zeithain. Jetzt im Winter ruhen die Arbeiten an der B 169 östlich von Riesa. Seit vergangenem Jahr ist die Abfahrt zur S 88 in Richtung Nünchritz gesperrt. Die Baufirma steht allerdings in den Startlöchern: Die Fahrbahnsanierung dort soll voraussichtlich im März weitergehen und auch fertig werden. „Voraussetzung hierfür ist beständig bauoffene Witterung“, sagt Isabel Siebert vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv). Das heißt: Es muss frostfrei sein, trocken und mindestens plus fünf Grad warm – und zwar über einen längeren Zeitraum. „Zudem müssen die Mischanlagen, die zugehörige Einbautechnik sowie die notwendigen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen“, sagt die Lasuv-Sprecherin. Sobald diese Voraussetzungen vorliegen, kann die Baufirma weiterarbeiten.

Dann steht der Abschluss der Asphaltarbeiten an – laut Lasuv müssen noch Asphaltbinder- und -deckschicht eingebaut werden, bevor Bankette und Fahrbahnmarkierung dran sind. Bis dahin gilt die bekannte Umleitung: Der Anliegerverkehr wird in Glaubitz von der S 88 kommend über die Bahnhofstraße zur B 98 und dann zur B 169 gelenkt. „Einschränkungen hinsichtlich der Fahrbahnbreiten sowie Sichtverhältnisse sind noch nicht an uns herangetragen worden“, sagt Isabel Siebert.

Ist die Abfahrt zur S 88 fertig gebaut, geht es sofort mit der geplanten Deckenerneuerung der beiden B-169-Fahrbahnen östlich von Riesa weiter: Das soll noch im März losgehen und bis Ende April dauern.

In die B 169 bei Zeithain bindet auch die B 98 ein, die aus Richtung Großenhain kommt. Baustellen auf der B 169 zwischen Zeithain und Seerhausen sind deshalb auch für Großenhainer Firmen interessant.

zur Startseite