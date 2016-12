Bau an Cöllns grüner Insel Die erste volle Saison des Heil- und Kräutergartens war ein voller Erfolg – 3 000 Meißner und Gäste kamen ans Elbufer.

Bauplaner Jürgen Voigt erläutert Sopro-Chefin Christine Hauke die nächste Phase des Projekts. © C. Hübschmann

Im Heil- und Kräutergarten an der Stadtgärtnerei ist längst die Winterruhe eingezogen. In der Saison aber, von April bis Oktober, herrschte oft genug Trubel in dem Areal an der Wiesengasse, direkt am Elberadweg. „Wir schätzen, dass dieses Jahr etwa 3 000 Besucher in den Garten gekommen sind“, sagt Christine Hauke. Die Geschäftsführerin der Stiftung Soziale Projekte Meißen (Sopro) ist zuständig für Cöllns grüne Insel. „Wir hatten jeden Tag, von Montag bis Sonntag geöffnet, und selbst bei schlechtem Wetter kamen die Gäste.“

Sie kamen vom am Garten vorbeiführenden Elberadweg genauso wie aus Cölln und Meißen. Das kleine Café war gut besucht, und was im Garten gewachsen war – von Kräutern bis Gemüse – konnte gekauft werden. „Außerdem haben wir vier Kindergärten mit Frischem versorgt.“ Renner sind die Tomaten gewesen, von denen es eine Riesenernte gab. Und: Freitags ist Brottag, da konnten die Brote, die im eigenen Backofen auf dem Gelände gebacken worden waren, abgeholt werden.“ Das ging bislang nur auf Vorbestellung, aber weil die Nachfrage kontinuierlich gut gewesen ist, sollen im kommenden Jahr immer eine Anzahl Brote ohne Vorbestellung gebacken werden.

Zwei Frauen bewirtschaften das Café und den Garten und für dessen fachgerechte Bestellung ist darüber hinaus noch Christine Dietrich zuständig. Sie ist Gartenbau-Ingenieurin, und „sie hat den Garten auf Vordermann gebracht“. Das soll auch in der kommenden Saison so sein. Und dann wollen die Sopro-Leute – dazu gehören auch eine Anzahl Ein-Euro-Jobber, die einfache Arbeiten wie Unkraut jäten und Fegen ausführen – in das wieder aufgebaute Gebäude der alten Stadtgärtnerei einziehen. Dort ist das ganze Jahr über fleißig gewerkelt worden, derzeit läuft der Innenausbau. Dort soll es Umkleidemöglichkeiten, einen Sanitärtrakt und einen Mehrzweckraum für die Gartenleute geben. In dieser Saison gab es nur Container. Immerhin 780 000 Euro kostet der Umbau der Stadtgärtnerei. Rund 500 000 über das Hochwasserprogramm des Freistaats und etwa 200 000 Euro zahlt die Versicherung, hatte die Gärtnerei doch 2013 nicht nur mit der Elbe zu schaffen, sondern auch noch einen Dachbrand.

Von all dem ist schon jetzt nichts mehr zu sehen. Das Gebäude sieht schon schmuck aus. Und es soll auch Raum für die Streetworkerin bieten, so Sopro-Geschäftsführerin Christine Hauke. Sie ist mit dem diesjährigen Testlauf des Heil- und Kräutergartens sehr zufrieden. Zu seiner Annahme hat auch der gute Besuch des Erntedankfestes und von Halloween beigetragen. „Der Garten soll ein Anlaufpunkt nicht nur für die Cöllner, sondern für alle Meißner werden. Sie sollen wissen, dass man dort im Grünen einen schönen Kaffee trinken kann.“ Natürlich kann man dort auch etwas lernen, denn zahlreiche Schilder stellen verschiedene Kräuter vor. Und der Garten ist ja auch ein Klassenzimmer im Grünen. Schüler der benachbarten Johannesschule haben hier eigene Beete, und auch die Kinder vom nahe gelegenen Kindergarten „Sonnenschein“ sind regelmäßig zu Gast. Das trifft auch auf Bewohner des angrenzenden Seniorenheims zu, die sich im Garten umschauen und an der Blütenpracht erfreuen. Dennoch hat Christine Hauke einen Wunsch: „Es dürfen im kommenden Jahr ruhig noch mehr Gäste werden.“

zur Startseite