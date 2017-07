Bau am Sportplatz hat begonnen

Die Gemeinde Reinhardtsdorf-Schöna hat das größte Bauprojekt des Jahres in Angriff genommen. Der Sportplatz in Reinhardtsdorf bekommt einen neuen Kunstrasenplatz. Die Bauarbeiten haben zwar etwas später begonnen, als ursprünglich geplant. Dennoch sei der Saisonstart im August nicht gefährdet, wie es heißt. Die beauftragte Baufirma erledigt derzeit vorbereitende Arbeiten am Untergrund. In den nächsten Tagen soll der neue Belag eingebaut werden. Der alte war so zerschlissen, dass er ein Verletzungsrisiko darstellte.

Die Sanierung kostet rund 185 000 Euro. Das ist der größte Posten im Haushalt. Obwohl Reinhardtsdorf-Schöna rund 122 000 Euro Fördermittel erhält, war lange fraglich, ob sich die Gemeinde den Bau leisten kann. Schließlich wurden die Eigenmittel zusammengestottert. (SZ/gk)

