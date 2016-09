Bau am Oelsabach kommt erst 2017 An zwei Stellen müssen noch Hochwasserschäden beseitigt werden. Das verzögert sich jedoch.

So idyllisch ist der Bach nicht immer. © Archiv: Münch

Die Beseitigung von Hochwasserschäden am Oelsabach wird erst im kommenden Jahr fortgeführt. Das teilte Rabenaus Bürgermeister Thomas Paul (CDU) auf SZ-Nachfrage mit. Zum einen soll noch in Oelsa an der alten Schmiede hinter der Hauptstraße 53 bis 55 gebaut werden. Zum anderen geht es um den Abschnitt vom Forstweg bis zur Bahnhofsstraße. An beiden Stellen hatte es zahlreiche Ausspülungen gegeben. Die Stadt will diese beseitigen und das Bachufer befestigen. Zudem werden die Böschungen gesichert. Auch am Borlasbach bei Lübau nahe der alten Bäckerei hatte es beim Hochwasser 2013 Schäden gegeben. Dort sollen ab dem kommenden Frühjahr ebenfalls Ausspülungen beseitigt und Böschungen wiederhergestellt werden. Die Stadt wollte ursprünglich bis Ende 2016 alle Hochwasserschäden repariert haben. Nun ruht der Gewässerbau, weil die Genehmigungen nicht rechtzeitig vor Beginn der Laichzeit eintrafen. „Im Herbst wiederum wollten wir damit nicht beginnen, um nicht in den Winter zu kommen“, sagt Paul. (hey)

