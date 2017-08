Batzdorfer erstmals zu Gast im Dom Nach einem Vierteljahrhundert gibt es die Barockfestspiele nicht mehr nur im Schloss.

Im Meißner Dom werden die Batzdorfer Barockfestspiele in diesem Jahr erstmals zu Gast sein. © Claudia Hübschmann

Mit dem Konzert „Der Liebe Macht herrscht Tag und Nacht“, das Lieder und Streichermusik in Sachsen aus der Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg bietet, werden die Batzdorfer Barockfestspiele bei ihrer 25. Auflage erstmalig im Dom zu Meißen zu Gast sein. Die Barockfestspiele halten in der Zeit vom 29. August bis zum 1. September generell wieder erlesene Konzerte bereit. Der Jubiläumsjahrgang wird am 29. August mit virtuoser, besinnlicher und bezaubernder Musik aus Frankreich eröffnet – Les Voix Humaines – mit der Sopranistin Julla von Landsberg, den Gambistinnen Jane Achtman und Irene Klein, sowie Stephan Rath und Stefan Maass an den Lauten. Wie im letzten Jahr sind auch tschechische Freunde wieder zu Gast. Am 30. August geben sich Vivaldi und Corelli in einem Treffen der Teufelsgeiger mit hochkarätigen Musikern um die Cembalistin Alena Hönigová die Ehre.

Ansonsten lädt natürlich in bewährter Manier das Schloss Batzdorf den Besucher schon jeweils zwei Stunden vor Konzertbeginn zu kulinarischem, idyllischem, Sinne schärfendem Verweilen ein. Umfassende Informationen sind zu finden unter der Internetadresse www.batzdorfer-hofkapelle.de. (SZ)

