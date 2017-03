Battle der Metal-Giganten

Das Metal Battle im East Bischofswerda. Alle Metalfans aufgepasst, Herder sind zurück im Eastclub. Die fünf Niederländer waren zuletzt im Herbst in Bischofswerda. Mit einem Mix aus Stoner, Doom und Sludge Metal begeistern sie ihre Fans. Euch erwartet ein regelrechtes Battle, bei dem auch Gorilla Monsoon nicht fehlen darf. Das Dresdner Quartett ist nun schon seit 2001 in der Szene unterwegs. Dass sie gewinnen können, zeigt der Sieg beim Wacken Metal Battle 2005. Es folgte der langersehnte Plattenvertrag. Exakt vor zwei Jahren waren sie zuletzt im Eastclub, um ihr neues Album „Firegod - Feeding The Beast“ vorzustellen. Doch aller guten Dinge sind drei. Auch Stonehead aus Dresden treten an. Die Newcomer in der Szene machen ihrem Namen alle Ehre. Am Freitag stellen sie euch ihr neues Album „Inner demons“ live vor. Einlass ist um 20 Uhr. Los geht es eine Stunde später. Karten bekommt ihr im Vorverkauf für zehn Euro und an der Abendkasse für 15 Euro.

Hits pur im Mono Bautzen.Ab jetzt wird die Freitagnacht im Mono in Bautzen unvergesslich. Sie wird zur Radio Lausitz Nacht. Die besten Hits der 80er, 90er, 2000er und den aktuellen Hits locken jeden unweigerlich auf die Tanzfläche. Für das ultimative Weekendfeeling sorgen die besten DJs aus der gesamten Lausitz. Los geht es 21 Uhr.

Ausgezeichneter Blues im Kesselhaus Singwitz. Die Band B.B. & The Blues gehört wohl zu den bekanntesten Bluesbands. Das deutsche Quintett tourt schon seit 28 Jahren durch die ganze Welt. Selbst im Heimatland des Blues, Amerika, zieht man den Hut vor ihnen. Am Sonnabend sind sie zu Gast im Kesselhauslager in Singwitz. Musikalisch vereinen die fünf Musiker am liebsten Rhythm & Blues mit einem Hauch Sixty Soul. Das gefällt nicht nur den Fans. Einlass ist ab 20 Uhr. Los geht es eine Stunde später. Eine Karte kostet im Vorverkauf 15 Euro und an der Abendkasse 17 Euro.

Frühlingsgefühle bei Hans im Klub Bautzen. Am Montag hat nun auch kalendarisch der Frühling begonnen. Neben den ersten Blumen erwachen auch die Frühlingsgefühle. Das muss natürlich gefeiert werden. Und wo geht das besser, als bei Hans im Klub in Bautzen? Hans freut sich besonders auf die vielen Blümchen und Mädels in Frühlingskleidern, also zieht euch etwas Schickes an! Fluffigen House gibt’s von Steffi und Tok’n. Wer auf Black steht, ist bei DJ Bekz genau richtig. Los geht es am Sonnabend um 22 Uhr. Mädels bezahlen fünf Euro und Jungs zehn Euro für den Eintritt. (P18).