Batterien gestohlen Teil der Beute blieb zurück: Wurden die Diebe bei ihrem Raub in einer Firma gestört?

Unbekannte verschafften sich in der Zeit vom 12. zum 13. Februar Zutritt zu einem Firmengelände an der Neudorfer Straße im Wülknitzer Ortsteil Streumen. Dort bauten sie die Batterien von sechs Lkw aus. In der Folge stahlen sie zwei der Batterien und ließen die restlichen am Ort zurück. Der Schaden beträgt etwa 400 Euro.

zur Startseite