Batteriebrand in einer Firma Bei vormals Baumüller schlug der Brandmelder Alarm. Das führte zu einem Großeinsatz der Wehren auf der Nordstraße.

zurück Bild 1 von 2 weiter

Da bei Batteriebränden giftige Dämpfe entstehen können, mussten die Kameraden die schwere Atemschutztechnik anlegen. Verletzt wurde beim Brand und beim Einsatz zum Glück nie- mand.

Das blieb vielen Kamenzern nicht verborgen: Am Donnerstagabend, gegen 19.30 Uhr, rasten beinahe ununterbrochen Feuerwehren mit Martinshorn in Richtung Nordstraße. Was ist dort los? Und als es sich irgendwie herumgesprochen hatte, dass eine Batteriefirma betroffen sei, sah mancher schon die Deutsche Accumotive in Gefahr. Da freilich konnte schnell Entwarnung gegeben werden.

Zunächst war ein Brandmelder bei vormals Baumüller in der Leitstelle aufgelaufen. Als die ersten Feuerwehrleute am heute von mehreren Firmen genutzten Objekt gegenüber dem Stadion der Jugend eintrafen, wurde zunächst nur eine leichte Verqualmung im Objekt entdeckt. Hier hatte sich die Firma Liofit GmbH eingemietet, die E-Fahrrad-Akkus auf Lithium-Ionen-Basis wieder für eine Nutzung aufarbeitet. Bei möglichen Batteriebränden ist natürlich besondere Gefahr im Verzuge, deshalb mussten die Kameraden schweren Atemschutz anlegen, um im Objekt nach dem vermuteten Schwelbrand zu suchen. Hier hatte inzwischen die Verqualmung weiter zugenommen. Zunächst hatte Einsatzleiter Steffen Geisendorf alle Ortswehren der Gemeinde Kamenz alarmiert, um ausreichend Atemschutzgeräteträger vor Ort zu haben. Sicherheitshalber kamen auch der ABC-Fachberater und der Gefahrgutzug des Landkreises Bautzen zum Einsatz. Die Feuerwehrleute durchsuchten das Objekt und löschten den relativ kleinen Brand. Dieser wurde vermutlich durch einen Kurzschluss mehrerer Batterien verursacht, hieß es zunächst. Bei Batteriebränden können gefährliche Stoffe entweichen. Messungen am späten Abend gaben aber Entwarnung: Weder im Gebäude noch auf den umliegenden Straßen habe eine Gefahr bestanden. Verletzt wurde niemand

.Insgesamt waren elf Feuerwehren mit in der Spitze 101 Kameraden im Einsatz. Durch die Flammen wurden Produktionstische sowie diverse Geräte beschädigt. Den Schaden schätzte der Eigentümer auf rund 50 000 Euro. Ein Brandursachenermittler hat am Freitag bestätigt, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit eine technische Ursache ausschlaggebend war.

