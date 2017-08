Aus dem Gerichtssaal Batida de Côco zum Frühstück Im Polenz-Prozess hat nun der Gutachter zur Frage gesprochen, wie sehr betrunken die Angeklagten waren.

Nein, für die Plädoyers blieb keine Zeit – sie sollen am Freitag kommender Woche gehalten werden. Das Urteil zu den fremdenfeindlichen Auswüchsen dreier rechtsradikaler Angeklagter bei der Sonnenwend-Feier des Schalmeienorchesters in Polenz soll am 1. September gesprochen werden.

Zunächst hatte der forensisch-psychiatrische Gutachter Holger Kloss am Mittwoch das Wort in dem Prozess am Landgericht Dresden. Der Gutachter brachte beachtliche Zahlen ins Spiel. Anhand der Menge, die der Hauptangeklagte Sebastian K. (33) getrunken haben will, käme er auf über 6,7 Promille, so Kloss: „theoretisch“. Nach K.s Angaben habe er jenen 18. Juni 2016 bereits ab 10 Uhr morgens mit einer halben Flasche „Batida de Côco“ begonnen. Bis Mitternacht seien weitere 18 Bier und viele Kurze hinzugekommen, woraus sich eine Menge von mehr als einem halben Kilo reinem Alkohol errechnen ließe. Ein Wert bei dem nicht auszuschließen sei, dass K. in einem Zustand eingeschränkter Steuerungsfähigkeit handelte, so Kloss. K. habe einen Hang, unter Alkohol aggressiv zu werden. Allerdings gibt es Zweifel an der Menge, denn die mutmaßlichen Täter haben nach Zeugenaussagen zielgerichtet und koordiniert gehandelt und kommuniziert, sogar versucht, K.s blutverschmierte Jacke verschwinden zu lassen. K. selbst sagte, er habe an dem Sonnabend getrunken, nachdem er morgens erfahren habe, dass er seine Kinder nicht sehen werde.

Die Angeklagten (24, 33, 39) sollen zwei Bulgaren und einen Deutschen zusammengeschlagen und schwer verletzt haben. Ausländer hätten auf der Feier nichts verloren, sollen sie gesagt und Nazi-Parolen gegrölt haben. Neben gefährlicher Körperverletzung wird K. auch versuchter Mord vorgeworfen. (SZ/lex)

