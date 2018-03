Bastian S. ist wieder da

Dresden. Die Polizei hat am Dienstag kurzzeitig öffentlich nach einem vermissten 27-Jährigen aus Gittersee gesucht. Der junge Mann sei am 27. Februar in der Wohnung seiner Mutter in Striesen letztmalig gesehen worden, hieß es. Zwar meldete sich Bastian S. noch einmal zwei Tage später über WhatsApp, doch seitdem fehlte jede Spur des Vermissten.

Die öffentliche Suche dauerte aber nicht lange: Die Beamten teilten am Dienstagmittag mit, dass Bundespolizisten den Mann aufgegriffen haben.

