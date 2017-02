Bass im Stall Von Hausbesetzern zur Kulturinstanz: Das Jugendkulturzentrum Basta in Görlitz lockt Literaten wie Punker an die polnische Grenze.

Vier unter vielen: Bertram, Heinrich, Nicole und Mathias (von links) gehören zum Team des Basta. Die Möbel im Barbereich sind fast alle Marke Eigenbau. © pawel sosnowski/80studio.net Vier unter vielen: Bertram, Heinrich, Nicole und Mathias (von links) gehören zum Team des Basta. Die Möbel im Barbereich sind fast alle Marke Eigenbau.

Ein großes Graffito mit einer historischen Ansicht der Görlitzer Hotherstraße ziert das Trafohäuschen neben dem Basta. An dessen Stelle stand einst das Eckhaus links im Bild. Daran schloss sich links ein Stall an – das heutige Jugendkulturzentrum.

Die mächtigen Türme ziehen die Blicke auf sich. Wer am Görlitzer Neißeufer steht, schaut unweigerlich auf die gotische Peterskirche, das Wahrzeichen der Stadt. Darunter, fast im Schatten des Gotteshauses, verbirgt sich ein Zweigeschosser mit bunter Fassade. Ein Gegenpol zum Architekturschmuckstück Görlitz mit seinen Tausenden Denkmälern, den restaurierten Barock- und Renaissancefassaden. Doch es duckt sich nicht weg vor dem protzigen Nachbarn, sondern zeigt selbstbewusst: In der Mitte der Stadt ist auch Platz für Subkultur, für Alternatives.

Dass dieses Haus mal ein Stall war, ist nur zu erahnen. Heute hat hier, an der Görlitzer Hotherstraße, das Jugendkulturzentrum Basta seinen Sitz – seit fast 23 Jahren. Die Stadtoberen von einst hatten wohl nicht mit diesem Durchhaltevermögen gerechnet. Damals, 1994, besetzten junge Görlitzer das Scharfrichterhaus und protestierten damit gegen fehlende Jugendklubs. Die Stadt bot ihnen den ruinösen Stall. „Vielleicht dachten sie, die machen das ein, zwei Jahre und dann ist Schluss“, sagt Jörg Borrmann. Sie irrten. In zig Tausenden Arbeitsstunden bauten sich die Protestler und immer neue Mitstreiter über die Jahre einen Treffpunkt auf.

Borrmann, 32, leitet als Vereinschef des Holzwurm e. V. seit zwei Jahren das Jugendkulturzentrum. Fünf Besetzer von einst sind als Erbpächter für das Haus eingetragen. Der Verein zahlt eine Erbbaupacht an die Stadt, dazu die laufenden Kosten. Drei Veranstaltungen pro Woche sind der Durchschnitt im Basta. „Es gibt in der Stadt zwar eine große Vereinslandschaft“, sagt Vereinskollege Mathias Schmidt. „Aber für Jugendkultur sind wir die Einzigen, die regelmäßig und über so einen langen Zeitraum etwas anbieten. Das macht uns schon ein bisschen stolz.“

Attacken von Rechtsaußen

Ursprünglich war das Basta vor allem ein Anlaufpunkt für linke Jugendliche. Inzwischen ist das Haus vielschichtig aufgestellt, lockt mit verschiedensten Veranstaltungsreihen ein breites Publikum. Während bei Punk- und Hardcore-Konzerten noch immer der alternative Geist durch das Haus weht und der Bass dröhnt, sorgen beim Kantinenlesen Autoren wie Kirsten Fuchs, Jakob Hein oder Ahne für sanftere Töne.

Auch Vorträge, Diskussionen oder Workshops stehen im Programm. „Trotzdem sind wir bei manchen immer noch als linksextremer Schuppen verschrien“, sagt Borrmann, den alle nur Bommel nennen. Was aber sicher auch am Konzept liege: „Wir sind ein veganes Haus. Alles wird durch Konsens entschieden. Und wir sind mit dem Punk groß geworden.“ Das hat früher für Attacken von Rechtsaußen gesorgt, von Steinwürfen bis zu Gewalt. „Aber das hat sich erledigt“, sagt Borrmann. „Die Szene agiert mehr im Untergrund. Wer weiß, vielleicht sind die Leute auch einfach erwachsen geworden.“

Andere Probleme sind geblieben, etwa die Finanzen. Steigende Kosten für Energie und Reparaturen: All das drückt auf die Vereinskasse. Doch die Basta-Macher beantragen konsequent Fördermittel, werben um Spenden und haben auch Rückhalt in der Bürgerschaft, nicht zuletzt beim Stadtoberhaupt Siegfried Deinege (parteilos). Er war beim 18. Geburtstag zu Gast, hielt zum 20. sogar eine Rede. „Man hat bei ihm schon das Gefühl, dass er sich wirklich für die Jugend interessiert“, sagt Schmidt. Zudem machen die Vereinsmitglieder so viel wie möglich selbst. Kochen, Einlass, Technik, Möbel bauen.

Der Verein legt Wert auf ein harmonisches Miteinander. „Vor einem Arbeitseinsatz frühstücken wir erst mal gemeinsam“, sagt Borrmann. An der Wand neben der Bar hängt ein Geburtstagskalender. Darauf sind sogar die Haustiere mancher Vereinsmitglieder eingetragen. Nicht nur das Familiäre und das rustikale Ambiente machen das Basta besonders, auch die Botschaften in Form von Aufklebern oder Malereien, die es zu entdecken gibt, vor allem im Obergeschoss mit dem Barbereich und Kicker. Drunter im Veranstaltungsraum, der Platz für knapp hundert Gäste bietet, zieren großflächige Graffiti die Wände. „Viele, die nur mal kurz hier waren, haben sich auf diese Art im Haus verewigt.“

Nach über 20 Jahren hat das Basta längst gute Kontakte zu Veranstaltern und Musikern geknüpft. Bei Konzerten setzen sie vor allem auf neue, unbekannte Bands, damit auch die Eintrittspreise erschwinglich bleiben. Zwar sei in Görlitz schon ein kleiner Aufschwung zu spüren, findet Borrmann. „Aber bei jungen Leuten kommt der nicht wirklich an. Jugendarbeitslosigkeit ist nach wie vor ein Thema.“

Noch immer ziehen viele aus der Region nach der Schule weg. Wer bleibt, hat wenig Anlaufpunkte. Erst kürzlich schloss etwa der Jugendklub in Oppach. Auch andere Häuser wie das Webhaus in Großröhrsdorf oder die Kommärzbanck in Hammerstadt bei Niesky machten zu. Umso wichtiger sind die Verbliebenen wie das Basta. Es gibt Absprachen mit anderen Klubs, etwa dem Emil in Zittau, damit man sich nicht gegenseitig das Publikum wegnimmt. Borrmann: „Es gibt hier kein Konkurrenzdenken. Wir freuen uns über jedes Projekt, das sich halten kann.“ Auch viele, die aus Görlitz weggezogen sind, freuen sich. „Es kommen oft Leute her, die vor Jahren hier waren. Die sind total begeistert, dass es uns noch gibt.“

Vor allem in den vergangenen zwei Jahren wurde auch die Zusammenarbeit mit polnischen Kultureinrichtungen enger. Zum Qulturkombinat aus Piensk, eine Kleinstadt auf der anderen Neiße-Seite, hat das Basta einen engen Draht. „Das Miteinander wird immer selbstverständlicher. Vor allem bei unseren Hip-Hop-Konzerten oder 80er-Jahre-Partys haben wir viele Gäste aus Polen.“

Damit die Musik nicht zu laut dröhnt, hat der Verein ein neues Soundsystem rangeschafft. Seitdem klappt‘s auch mit den Nachbarn, die sich früher manchmal wegen Ruhestörung beschwerten. „Unsere neue Anlage können wir auf 90 Dezibel laufen lassen und draußen hört man nur ein leises Wummern“, sagt Borrmann und ergänzt grinsend: „Aber wenn wir sie anders einstellen, könnten wir die Altstadtbrücke wackeln lassen.“

Veranstaltungen im Februar unter anderem an diesem Sonnabend das Konzert der Reggae-Band „2ersitz“ und am 24. Februar das Kantinenlesen mit Jochen Reinecke und Impro-Theater

