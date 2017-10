Basketballlegende wird 70 Hans-Harald Balster ist noch immer aktiv - demnächst bei der Streetballnacht in Coswig.

70 und kein bisschen leise: Hans-Harald Balster ist nach wie vor aus dem Sport im Elbland nicht wegzudenken. Vor allem die Basketballer der Region profitieren von seinem Engagement. © privat

Die „70“ sieht man ihm nicht an, auch wenn Hans-Harald Balster gestern diesen runden Geburtstag feierte. Im Gegenteil: Wenn am 3. November die „Streetballnacht Coswig“ zum 14. Mal Sportbegeisterte aus der ganzen Region zum Turnier nach Coswig ruft, blickt Hans-Harald Balster auf eine lange Verbundenheit mit dem Spiel auf den Korb zurück:

1947 in Halberstadt geboren, entdeckte er während des Studiums zum Sportlehrer die Liebe zum Basketball. Sein Lebensweg verschlug ihn nach Coswig in Sachsen, wo er in der ehemaligen Otto-Grotewohl-Oberschule (die heutige Grundschule Mitte) die Grundzüge der Sportart unterrichtete und schon damals die Leidenschaft zum Basketball an viele Schüler weitergab. Er arbeitete als Lehrer, Übungsleiter unter anderem in Coswig, Priestewitz, Boxdorf, später auch als Schulsportkoordinator für den gesamten Raum Sachsen. Nicht zuletzt auch über die Grenzen der Schullandschaft hinaus, widmete er sich dieser Sportart in der Region. Die Gründung von Sportgemeinschaften oder die Etablierung von Sportpartnerschaften mit Städten aus Polen und Tschechien sind nur einige Projekte, die dazu beigetragen haben, den Sport in der Region fest zu verankern.

Im Basketball blicken die beiden Vereine Coswiger BFV und SV Motor Sörnewitz auf diese gemeinsamen Wurzeln zurück. Sein hohes ehrenamtliches Engagement und die Leidenschaft für diese Sportart hat sich Hans-Harald Balster indes erhalten, obwohl er das vielleicht schon längst nicht mehr müsste. Aktuell organisiert er immer noch Spieletreffs oder Turniere der Grund- und Mittelstufenklassen, beispielsweise im Rahmen von „Jugend trainiert für Olympia“ oder eben der Coswiger Streetballnacht. Es ist nicht selten, dass ganze Grundschulklassen im Raum Coswig und Umgebung auch heute noch ganz genau wissen, wer da vor ihnen steht und um was es geht, wenn der pensionierte Sportlehrer die Turnhalle betritt.

Ganz besondere Glückwünsche zum Geburtstag gibt es nicht ohne Grund daher vom Coswiger BFV e.V und dem SV Motor Sörnewitz. Verbunden natürlich mit dem Wunsch, dass Hans-Harald Balster seine Basketball-Leidenschaft weiterhin mit Elan in den Nachwuchs investiert. (ml/rt)

